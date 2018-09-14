Путин с вызовом показал миру два пальца

Транслируемая по телевизору ложь подозреваемых в убийстве Скрипаля - настолько явная, что даже забавляла бы, если бы не открывала нам страшные вещи про российского лидера

"На протяжении многих лет мир слышал от Владимира Путина и его приспешников много отъявленной лжи", - пишет в своей статье в Daily Mail журналист Оуэн Мэттьюз.

"Но вчерашние заявления о своей невиновности, с которыми выступили по российскому телевидению подозреваемые в отравлении Скрипаля Александр Петров и Руслан Боширов - несомненно, одни из самых неубедительных лжецов в мире, - подняли двуличность Кремля на новый уровень", - добавляет он.

Мэттьюз полагает: "Здесь ложь заходит намного дальше, чем обычные для дипломатов умышленные неясности, к которым прибегают правительства многих стран, чтобы скрыть деятельность своих разведслужб. Она настолько явная, настолько неумелая, что даже забавляла бы, если бы то, что она открывает нам о Путине, не наводило бы такой страх. Ведь именно абсурдность этой состряпанной истории (хвалебные гимны красоте собора были буквальным "копипастом" из "Википедии") должна нас нервировать. Это продуманное оскорбление в адрес британского правительства - два пальца, которые Путин показал миру".

"Он словно задира с детской площадки, который отрицает, что украл пенал, а сам держит его в руке. "Я твои вещи не крал", звучащее из уст таких задир, на самом деле значит: "Я их украл, и меня не волнует, что ты это знаешь. Я сильнее тебя. И ты не можешь меня тронуть", - рассуждает Мэттьюз.

"Сигнал гласит: то, что Путин назовет правдой, и есть правда", - пишет он.

Мэттьюз полагает: "Подконтрольные Кремлю телекомпании и пресса постоянно сообщают подданным Путина, что западные СМИ - это нагромождение пропаганды, что западные страны регулярно отдают приказы об убийствах без суда и следствия, вторгаются в суверенные страны и используют хакеров для подрывной деятельности в России. Очевидно, Путин хочет сказать: если Запад может это делать, почему нам нельзя?"

"Пора признать, что Путин никогда не будет извиняться, никогда не будет давать разъяснения, продолжит глумиться над международным правом. Под его властью Россия сделалась государством-изгоем", - пишет автор.

Журналист рекомендует Великобритании "больше не принимать, широко раскрыв глаза, миллиарды рублей, отмываемые российскими олигархами и гангстерами в Лондоне, а также ввести против связанных с Кремлем компаний и физических лиц, ведущих бизнес в Британии, меры, которые действительно будут замечены Путиным".

"Конечно, ни у кого нет иллюзий, что санкции заставят его изменить линию поведения. Но если у международного порядка, основанного на правилах, есть будущее, то за преступлением должно следовать наказание", - заключает он.