Ослепнуть на правый глаз

Федеральное ведомство по охране конституции Германии так и не смогло окончательно избавиться от наследия холодной войны, пишет в своей статье на сайте Frankfurter Rundschau постоянный автор издания Маркус Шверинг.

Клаус Леггеви и Хорст Майер вынесли в 2012 году жесткий вердикт: Федеральное ведомство по охране конституции систематически оказывается в центре скандалов, регулярно нарушает гражданские права и подлежит ликвидации, писали они в своей книге "После ведомства по охране конституции: в защиту новой архитектуры безопасности Берлинской республики".

"Авторы сфокусировались на скандале вокруг правоэкстремистской группировки "Национал-социалистическое подполье" (NSU) - в течение нескольких лет неонацисты совершали по всей стране убийства, а служба внутренней разведки никак не могла напасть на их след", - говорится в статье. Авторы книги пришли к выводу, что ведомство оказалось "слепо на правый глаз".

Руководивший в то время ведомством Хайнц Фром был вынужден уйти в отставку из-за серии необъяснимых провалов. Его преемником стал Хайнц-Георг Маасен, пообещавший реформы. "Теперь он сам оказывается под ударом из-за своих высказываний относительно событий в Хемнице (Маасен заявил о том, что не видит там признаков травли по национальному признаку. - Прим. ред.)", - передает журналист.

"Если проследить за судьбами руководителей Федерального ведомства по охране конституции, начиная с 1950 года, то выяснится, что практически ни один из них не уходил со своей должности на пенсию. Один потерял пост из-за того, что был уличен в связях с нацистами, другой - из-за скандала частного порядка, третий - по причине сенсационных просчетов в вопросах контрразведки, еще один - в связи с уклонением от уплаты налогов", - передает издание.

Если учесть, когда создавалось немецкое ведомство, становится ясно, что оно - "дитя холодной войны", говорится в статье. Враг определялся где-то по левую сторону. Контрразведка боролась с советской империей и ГДР, внутри страны в фокусе находились свои собственные коммунисты.

Когда контроль над ведомством со стороны союзников в 1955 году был отменен - до этого тщательно следили за тем, чтобы в ведомстве не было сотрудников с нацистским прошлым, - стали снова восстанавливаться "коричневые" связи. Правда, как отмечает историк Константин Гошлер, до массового явления все-таки дело не дошло. Традиция "искать врага слева" сохранилась и в последующие годы.

"Еще одной особенно постыдной главой в истории Федерального ведомства по охране конституции стало взаимодействие с сомнительными информаторами, которые нередко сами были объектами, за которыми следовало установить наблюдение", - передает в заключение издание.