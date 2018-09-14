Заболеваемость раком растет по всему миру

По всему миру диагностируется все больше онкологических заболеваний. Согласно отчету Международного агентства по изучению рака при ВОЗ (IARC), в 2018 году будет зафиксировано примерно 18,1 млн новых случаев заболевания раком. Среди причин в отчете указываются улучшение возможностей диагностики, рост населения и увеличение продолжительности жизни людей, передает журналистка Frankfurter Rundschau Памела Дорхёфер.

Согласно представленной статистике, диагноз "рак" будет поставлен каждому пятому мужчине и каждой шестой женщине в мире. В 2018 году, по оценкам IARC, от рака умрут 9,6 млн человек. Большая часть смертей будет вызвана раком легких, кишечника, желудка, печени и груди, говорится в статье.

"В Европе, представляющей только 9% мирового населения, диагностируется 23,4% всех случаев заболевания раком в мире и 20% смертей, связанных с опухолью. В целом, в более богатых странах диагноз "рак" ставят чаще, чем в бедных", - передает Дорхёфер содержание отчета.

"При этом многих случаев возникновения рака можно было бы избежать, потому что они обусловлены факторами, связанными с образом жизни людей", - отмечает журналистка. Так, в Германии, по подсчетам ученых Немецкого центра исследования рака, такими факторами вызваны 37% онкологических заболеваний. На первом месте среди них стоит курение, затем идут высокое потребление алкоголя, избыточный вес, дефицит физической активности, нездоровое питание, инфекции и внешние факторы, такие как воздействие радона, мелкодисперсной пыли, соляриев или пассивного курения.

Из-за недостатка данных при оценке не было учтено влияние некоторых других факторов, например, естественного ультрафиолетового излучения. Поэтому, по словам ученых, в действительности результат может быть "значительно выше", сообщает Frankfurter Rundschau.