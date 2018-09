14 сентября 2018 г. Кэролайн Бинхем и Барни Томпсон | Financial Times Британское Агентство по борьбе с преступностью переходит в активное наступление на российские "грязные деньги" "Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) стало активнее присматриваться к россиянам, чье богатство вселяет подозрения. Это одна из ответных мер Великобритании, призванных очистить поток "грязных денег" объемом в 90 млрд фунтов, поступающих в Лондон", - пишут журналисты Financial Times Кэролайн Бинхем и Барни Томпсон. "Дональд Тун, директор отдела NCA по борьбе с экономической преступностью, сказал, что ведомство готовится шире применять для замораживания активов в США ордеры о необъясненном богатстве, которые наводят страх на сообщество россиян-экспатов. Этот инструмент, санкционируемый судом, позволяет следователям арестовывать имущество, если владельцы не смогут разъяснить, что имели законные средства на его приобретение", - говорится в статье. "Присматриваемся ли мы к потенциальным российским объектам (этих мер. - Прим. ред.)? Да, разумеется, - сказал Тун в интервью газете. - Мы присматриваемся к дорогостоящим российским активам в Великобритании, (...) смотрим, в силах ли мы обратиться в суд и вселить достаточное беспокойство, чтобы получить в отношении этих активов ордер о необъяснимом богатстве". "Он добавил, что NCA также присматривается к источникам богатства "из целого ряда других частей мира", таких, как бывшие республики СССР, а также Африка и Азия. Тун также предостерег юристов, бухгалтеров и других "профессиональных пособников" финансовых преступлений, заявив, что от них будут ожидать, что они станут подавать в NCA гораздо больше сообщений с указаниями на подозрительные транзакции. По оценкам NCA, через лондонский Сити ежегодно проходит примерно 90 млрд фунтов, нажитых незаконным путем", - пишет издание. На данный момент NCA ходатайствовало о получении всего трех ордеров, причем ни один из них не касается российских граждан, но Тун рассчитывает, что к сентябрю будущего года количество ордеров о необъясненном богатстве будет исчисляться двузначными цифрами. Источник: Financial Times