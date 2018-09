14 сентября 2018 г. Стивен Моррис | The Guardian В версии подозреваемых в отравлении Скрипаля есть несостыковки То, как Руслан Боширов и Александр Петров объяснили свою поездку в Лондон и Солсбери, ставит столько же вопросов, сколько дает ответов, пишет журналист The Guardian Стивен Моррис. По их словам, они так хотели посетить собор в Солсбери, что ездили в город два дня подряд. В субботу, 3 марта, они доехали до вокзала в Солсбери, но им помешал снег - хотя, судя по фотографиям в местных газетах, люди шли по своим делам без проблем. "Они были менее чем в одной миле от собора (возможно, минут 12 пешком), но сказали, что в тот день не смогли туда попасть", - указывает автор статьи. Боширов и Петров признают, что на следующий день могли оказаться у дома Скрипаля, хотя он находится почти в двух милях от собора и вдали от других достопримечательностей, в том числе Старого Сарума и Стоунхенджа. По словам Петрова, они планировали посетить не только собор, но и Стоунхендж и древнее поселение Старый Сарум к северу от центра. "Мы хотели погулять по городу, но так как город был весь завален снегом, нас хватило ровно на полчаса. Мы все промокли", - сказал он. По его словам, они вернулись на вокзал и минут сорок пили там кофе. "Мы вымокли по колено", - добавил Боширов. "Эта версия нелогична, - считает Моррис. - Собор находится всего в 0,8 мили от железнодорожного вокзала - это прогулка минут на 15. Они могли легко дойти туда за полчаса, которые, как они сказали, они там провели". На земле лежал снег, но люди ходили по своим делам и, судя по онлайн-репортажу в Salisbury Journal, снега на тротуарах в центре к тому времени было мало. Полиция, отмечает автор статьи, опубликовала лишь одно фото, сделанное в Солсбери в субботу. На нем мужчины в 16:11 находятся на вокзале и собираются возвращаться в Лондон. В полиции не сообщили, видели ли их у дома Скрипаля. Описывая собор, Петров говорит: "Он знаменит не только во всей Европе, он знаменит во всем мире. Он знаменит своим шпилем 123-метровым. Он знаменит своими часами, самыми первыми часами, которые были изобретены в мире, которые до сих пор идут". Затем он называет его "собором Девы Марии". "Это выражение довольно старомодное и обычно не используется в современном Солсбери. Но в "Википедии" такая фраза есть, а также сведения о шпиле и часах", - отмечает автор статьи. В воскресенье, по словам Петрова и Боширова, стало теплее, и на этот раз они дошли до собора. Они заявили, что фотографировали в соборе и их можно увидеть на камерах наблюдения. Контртеррористическая полиция не публиковала снимков с ними в соборе или поблизости, а источникам в соборе неизвестно об их визите. Старый Сарум же был закрыт, уточняет Моррис. "По данным британских властей, приехав в Солсбери в 11:48 утра 4 марта, мужчины не пошли прямо в центр города или в собор. Если бы они шли по туристическому маршруту, они должны были повернуть направо в город. Они же повернули налево и направились прямо в жилой район к северо-западу от города, где жил Скрипаль. В 11:58 их сняла камера видеонаблюдения на заправке Shell на Уилтон-роуд. На противоположной стороне дороги есть обсаженная деревьями дорожка, ведущая к дому Скрипаля на Кристи Миллер-роуд. Если они пошли прямо к дому и совершили нападение, они были у входной двери Скрипаля вскоре после полудня", - говорится в статье. "Спустя примерно час после нападения, в 13:05, они, согласно британским властям, были в центре города на Фишертон-стрит. В полиции не уточнили, как они туда попали. В этот момент они были в нескольких минутах ходьбы от собора. В предоставленной полицией хронологии есть пробел в 40 минут между тем, когда пару заметили на Фишертон-стрит, и тем, когда они попали на камеры наблюдения на вокзале в 17:00 на обратном пути в Лондон", - пишет Моррис. Журналист добавляет: "Зачем проводить так мало времени в Солсбери? Опять-таки, по их словам, помешал снег. "Начался такой ливень со снегом, что мы уехали раньше времени", - сказал Петров. Если бы они так жаждали добраться до Стоунхенджа, они могли бы успеть. В 9:39 "Английское наследие" написало в Twitter: "Мы надеемся сегодня тепло встретить всех гостей в Стоунхендже. Мы открыты до 17:00, последние билеты будут проданы в 15:00". Источник: The Guardian