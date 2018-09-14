Европейские правые и Москва образуют опасный альянс

"Россия и многие правопопулистские движения преследуют одинаковые интересы. Это становится все более опасным", - пишет в своей статье для немецкого издания Handelsblatt Ги Верхофстадт, бывший премьер-министр Бельгии и сегодняшний председатель фракции Альянса либералов и демократов за Европу (ALDE) в Европарламенте.

"Европейские спецслужбы с некоторым опозданием начали фокусироваться на угрозе, которую представляет Россия для либеральной демократии, - отмечает политик. - В ходе последних электоральных циклов Кремль оказался успешным в компрометировании демократических процессов и отравлении общественного дискурса".

"Обостряется ситуация еще и тем, что подъем правоэкстремистских популистов в важных странах подрывает аппараты безопасности, необходимые для борьбы с российской агрессией", - уверен Верхофстадт.

"Недавно в Германии экс-глава федеральной разведывательной службы Август Ханнинг в разговоре с газетой Bild дал понять, что австрийским спецслужбам больше нельзя доверять, пока членом правительственной коалиции является правоэкстремистская партия FPÖ", - напоминает автор статьи, подчеркивая, что FPÖ с 2016 года заключила "соглашение о сотрудничестве" с партией российского президента Владимира Путина "Единая Россия".

"Если появится повод предположить, что информация направляется из Вены в Москву, Австрия может оказаться отрезанной от большого количества данных, необходимых для борьбы с экстремизмом и терроризмом. А это может подорвать безопасность всех европейцев", - полагает Верхофстадт.

Политик отмечает, что соглашение о сотрудничестве с "Единой Россией" заключила и итальянская правоэкстремистская партия "Лига Севера", которая правит в коалиции с популистской партией "Движение пяти звезд".

В Венгрии, продолжает Верхофстадт, российские спецслужбы якобы на протяжении нескольких лет поддерживают тесную связь с правоэкстремистскими группами.

"В Польше в связях с прокремлевскими правоэкстремистскими группами и российским бандитом Семеном Могилевичем обвинили Антония Мацеревича, которому в январе пришлось уйти в отставку с поста министра обороны", - добавляет автор.

"С момента вторжения на восток Украины и аннексии Крыма в марте 2014 года Путин ведет сложную гибридную войну против Запада, объединяющую информационную и кибервойну с активными спецоперациями по разрушению европейских институтов", - убежден Верхофстадт.

Политик считает, что раскол внутри ЕС играет Путину на руку. "Разобщенный Запад с недостаточным сотрудничеством спецслужб подвержен повышенному риску атак и более уязвим к внутреннему экстремизму и недоверию по отношению к демократическим институтам. Для Путина не было бы ничего лучше, чем превратить ЕС в ад на земле", - утверждает автор статьи.

"Евросоюзу необходимо провести собственное масштабное расследование российского вмешательства в дела Европы. (...) Необходимо отследить и предать огласке финансирование Россией европейских популистских групп, а российские операции по ведению гибридной войны внутри ЕС должны быть остановлены. (...) Кроме того, Европол должен получить необходимые полномочия для преследования тех, кто подрывает европейские интересы. Европе необходимо свое ФБР: орган уголовного преследования и контрразведки, который мог бы действовать на территории всех государств параллельно с национальными ведомствами", - призывает Верхофстадт.