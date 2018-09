14 сентября 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня "Это все равно что вывесить веревку и позволить им самим повеситься" Западная пресса называет "фарсом" и "балаганным представлением" телеинтервью двух россиян, подозреваемых в причастности к покушению на Скрипалей. По мнению обозревателей, рассказ Петрова и Боширова полон несостыковок и нелепостей. "Москве нравится насмехаться над своими противниками", и абсурдность этой лжи была "продуманным оскорблением в адрес британского правительства". "Путин с вызовом показал миру два пальца", и Западу пора "дать русским бой в пропагандистской войне". "В четверг источник в британских правительственных кругах отмел как "нелепые" утверждения двух предполагаемых российских профессиональных убийц, что они были в Солсбери в качестве туристов", - пишет британская газета The Times. Журналисты Марк Беннеттс и Фиона Гамильтон напоминают основные положения телеинтервью, которое в четверг дали российскому государственному телеканалу мужчины, назвавшиеся Александр Петров и Руслан Боширов. Они отрицали свою причастность к нападению на Скрипалей в марте. "Эти двое утверждали, что ездили в Уилтшир посмотреть Стоунхендж и Солсберийский собор. Они отрицали, что являются сотрудниками ГРУ, и уверяли, что они специалисты по спортивному питанию", - сообщает издание. Газета комментирует: "В интернете нет упоминаний об Александре Петрове или Руслане Боширове в контексте российской фитнес-индустрии. Ни один из них двоих не присутствует активно в соцсетях". Авторы пишут: "Источник в британских правительственных кругах сказал, что этот "фарс" более тесно связывает президента Путина с отравлением, так как он (Путин. - Прим. ред.) продемонстрировал свое влияние, заявив, что у этих двоих возьмут интервью". Источник сказал: "В сущности, это все равно что вывесить веревку и позволить им самим повеситься. Это было нелепое балаганное представление". "Один источник в полиции сказал, что записей с камер видеонаблюдения, которые подкрепляют аргументы британской стороны, значительно больше, но эти записи не будут обнародованы, так как это неуместно в условиях продолжающегося уголовного расследования", - пишут авторы. Издание сообщает: "Скотланд-Ярд собирается обнародовать имена, которые, насколько ему известно, являются подлинными именами этих двоих, если сможет собрать достаточно доказательств". О "несостыковках" в версии подозреваемых пишет и британская The Guardian. То, как Боширов и Петров объяснили свою поездку в Лондон и Солсбери, ставит столько же вопросов, сколько дает ответов, отмечает журналист Стивен Моррис. По словам подозреваемых, они так хотели посетить собор в Солсбери, что ездили в город два дня подряд. В субботу, 3 марта, им якобы помешал снег в Солсбери - хотя, судя по фото в местных газетах, люди шли по своим делам без проблем. По словам Петрова, они планировали посетить не только собор, но и Стоунхендж и древнее поселение Старый Сарум к северу от центра. Описывая собор, Петров употребил фразы и сведения из "Википедии", отмечает автор статьи. В воскресенье, по словам Петрова и Боширова, стало теплее, и на этот раз они дошли до собора. Они признают, что могли оказаться у дома Скрипаля, хотя он находится почти в двух милях от собора. "По данным британских властей, приехав в Солсбери в 11:48 утра 4 марта, мужчины не пошли прямо в центр города или в собор (...) [а] направились прямо в жилой район к северо-западу от города, где жил Скрипаль", - говорится в статье. "Спустя примерно час после нападения, в 13:05, они, согласно британским властям, были в центре города на Фишертон-стрит. В полиции не уточнили, как они туда попали. В этот момент они были в нескольких минутах ходьбы от собора. В предоставленной полицией хронологии есть пробел в 40 минут между тем, когда пару заметили на Фишертон-стрит, и тем, когда они попали на камеры наблюдения на вокзале в 17:00 на обратном пути в Лондон", - пишет Моррис. Журналист добавляет: "Зачем проводить так мало времени в Солсбери? Опять-таки, по их словам, помешал снег. "Начался такой ливень со снегом, что мы уехали раньше времени", - сказал Петров. Если бы они так жаждали добраться до Стоунхенджа, они могли бы успеть, комментирует издание. "Британия должна ответить на вызов России" - призывает в заголовке The Telegraph. Редакция газеты называет интервью Петрова и Боширова "чистым фарсом". "Москве нравится насмехаться над своими противниками", - утверждает издание. "Отказываясь воспринимать атаку в Солсбери всерьез, Владимир Путин смягчает ее ужас и сеет сомнения. Чем больше ложь, тем лучше: она побуждает некоторых задаваться вопросом, стали бы русские действительно выдумывать что-то столь очевидное?" - пишет редакция. "Британия вызов не приняла", - считает The Telegraph. Правительство не желает подвергать преследованию российские капиталы, в ЕС наиболее могущественные страны зависят от российских энергоресурсов, а Запад проигрывает в пропагандистской войне. "Настало время дать русским бой в пропагандистской войне и потребовать, по крайней мере, чтобы они относились к этому ужасному преступлению всерьез", - заключает издание. "Путин с вызовом показал миру два пальца" - гласит заголовок британской Daily Mail. По мнению издания, транслируемая по телевизору ложь подозреваемых в убийстве Скрипаля - настолько явная, что даже забавляла бы, если бы не открывала нам страшные вещи про российского лидера. Заявления Петрова и Боширова "подняли двуличность Кремля на новый уровень", утверждает журналист Оуэн Мэттьюз. "Именно абсурдность этой состряпанной истории (хвалебные гимны красоте собора были буквальным "копипастом" из "Википедии") должна нас нервировать. Это продуманное оскорбление в адрес британского правительства - два пальца, которые Путин показал миру", - говорится в статье. "Сигнал гласит: то, что Путин назовет правдой, и есть правда", - пишет издание. "Пора признать, что Путин никогда не будет извиняться, никогда не будет давать разъяснения, продолжит глумиться над международным правом. Под его властью Россия сделалась государством-изгоем", - пишет автор. "Конечно, ни у кого нет иллюзий, что санкции заставят его изменить линию поведения. Но если у международного порядка, основанного на правилах, есть будущее, то за преступлением должно следовать наказание", - заключает журналист. По мнению немецкой Der Spiegel, интервью подозреваемых "вносит еще больше путаницы". "Российское государственное телевидение теперь преподнесло еще одну версию, которая кажется какой угодно, но не правдоподобной и к тому же местами является настолько абсурдной, что вызывает смех, - подчеркивает автор статьи Кристина Хебель. - Таким образом в деле Скрипаля не только размываются границы между ложью и правдой - в конечном итоге покушение выставляется в смешном виде". "Кремль интервью пока не прокомментировал. У него и нет такой необходимости. Путин, посоветовав обоим гражданам выступить перед общественностью, лично дистанцировался от них - под девизом: "мы же не в курсе обо всем, что делают наши граждане". Эту аргументацию Путин уже использовал в деле о российском вмешательстве в предвыборную кампанию в США", - утверждает журналистка. "После интервью Путину все же придется стерпеть несколько вопросов", - констатирует Хебель.