Как Россия шпионит за Францией

Российский спутник "Луч-Олимп" попытался взломать французский военный спутник "Афина-Фидус". Вот как это произошло, описывает журналист французского издания L'Express Бруно Д. Кот.

7 сентября министр обороны Франции Флоранс Парли, выступая перед сотрудниками космического центра в Тулузе, открыто поставила в вину России шпионаж за французским спутником. Это тяжкое обвинение, способное вызвать дипломатический инцидент. При этом в распоряжении Парли имеются фотографии, которые предоставлены L'Express.

Гонка преследования на орбите геостационарного спутника (на высоте 36 тыс. км) отслеживалась с земли с помощью GEOTracker - сети из шести телескопов (Чили, Испания, Франция, Австралия), созданной компанией ArianeGroup, которая предоставляет свои услуги Командованию всеми видами вооруженных сил в космосе (CIE), говорится в статье.

"Мы следим за этим российским спутником "Луч-Олимп" уже несколько месяцев, и, в отличие от других спутников, находящихся в определенном месте над Землей, этот собирает материал то в одном пункте, то в другом, - указывает один источник внутри министерства. - Он совершил несколько попыток сближения, а потом отправился в путь и стал подходить к другим мишеням. По нашему мнению, это бесспорно спутник-инспектор, созданный для шпионажа".

Зачем же рисковать и приближаться таким образом? - задается вопросом журналист. "Чем ближе вы находитесь, тем легче перехватывать информацию", - указывает специалист. В данном случае, по утверждению министра, русские не добыли никакой "уязвимой информации".

Остается добавить, что эпизод "недружественного" приближения, изобличенный Флоранс Парли, не первый. Хуже того, подобное периодически повторяется. Два года назад на парламентских слушаниях генерал Жан-Даниэль Тесте, стоявший во главе CIE, сообщил о нескольких подобных маневрах в 2011, 2013 и 2015 году, пишет автор статьи. Сегодня специалисты уверены в том, что великие державы - Россия, Китай и США - в последние годы наращивают количество систем, предназначенных для подслушивания и наблюдения на близком расстоянии за спутниками других стран.

Данная угроза несет в себе зародыш будущих угроз. Кроме того, недоброжелательные космические корабли, которые все больше приближаются к нашим военным стратегическим спутникам, могут перестать довольствоваться их прослушкой и просто вывести их из строя - либо создавая коммуникационные помехи или ослепляя их, либо разрушая их посредством использования микроволн и даже лазеров. Именно на это хочет обратить внимание министр обороны: "Внеатмосферное пространство стало местом соперничества великих держав".

Флоранс Парли заявила о том, что до конца этого года она предложит президенту Франции космическую оборонную стратегию. Звездная война только начинается, резюмирует автор статьи.