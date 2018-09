14 сентября 2018 г. Адам Голдман, Джулиан Э. Барнс, Майкл С. Шмидт, Мэтт Апуццо | The New York Times После отравления Скрипаля американские шпионы спешат защитить перебежчиков После отравления Сергея Скрипаля и его дочери американские спецслужбы стремятся обезопасить бывших шпионов в США, сообщает The New York Times. "Когда около четырех лет назад предполагаемый киллер из российской разведки приехал во Флориду, отряды наблюдения ФБР были встревожены. Мужчина подошел к дому одного из самых важных информаторов ФБР, тоже русского, которого тайно переселили на солнечный берег. Предполагаемый киллер также отправился в другой город, где жил один из родственников осведомителя. Это вызвало еще больше опасений по поводу того, что Кремль поручил отомстить на американской земле", - пишут журналисты Адам Голдман, Джулиан Э. Барнс, Майкл С. Шмидт и Мэтт Апуццо. "По словам бывших и нынешних должностных лиц, разведка Москвы в последние годы выследила нескольких россиян, которые тайно работали осведомителями ЦРУ и были перемещены в США в рамках сверхсекретной программы спецслужбы по защите бывших шпионов", - сообщают авторы статьи. Сотрудники контрразведки провели масштабную проверку всех бывших российских информаторов в США и изучили меры для их защиты. "Агенты разведки попытались оценить, легко ли найти этих осведомителей через аккаунты в социальных сетях, по информации, которой делятся родственники, и другим подсказкам", - информируют журналисты. Россия стала усиленно преследовать осведомителей примерно в то время, как испортились ее отношения с Западом из-за аннексии Крыма, говорится в статье. Сотрудники американских органов считали, что Путин испытывает глубокую неприязнь к бывшим агентам разведки, помогающим странам Запада, но не станет отдавать приказ о нападении в США. "После отравления Скрипаля американские спецслужбы больше не могут не принимать это всерьез", - пишут авторы. "Угроза со стороны Путина в этой области реальна и повсеместна, - считает бывший агент контрразведки ФБР Майк Рочфорд, помогавший разоблачать российских шпионов. - Это мрачное наследие погибшего советского режима". По словам бывших должностных лиц, русские выслеживают осведомителей разными способами, в том числе следят за соцсетями родственников. "Русские используют и более проверенные временем приемы: ждут, когда информаторы заскучают по родине, или используют "медовые ловушки" - подставные романтические заигрывания, призванные завлечь жертву. Российский полковник Александр Запорожский перешел на сторону США и тихо жил в Мэриленде, пока не решил вернуться в Россию в начале 2000-х. По словам бывших сотрудников разведки, обратно его заманило романтическое увлечение. Его взяли под стражу, но освободили в рамках шпионского обмена с США в 2010 году", - говорится в статье. Перебежчики часто связываются с друзьями и семьей на родине, что легко прослушать, сообщили бывшие сотрудники ЦРУ. В конце 2013 или в начале 2014 года российский агент, направившийся во Флориду, въехал в США по действительной визе. Но задержать агента, приехавшего в страну легально, сложно, рассказали сотрудники ФБР: это вынудит офицера свернуть операцию и лишит американцев шанса узнать ценные сведения о его действиях. Сотрудники спецслужб в то время наблюдали сонмы российских агентов, въезжающих в США по легальным визам, прежде чем американское правительство стало ужесточать требования после аннексии Крыма. "По словам бывших и нынешних сотрудников, Москва пыталась забросить как можно больше агентов, которые работали бы не в российском посольстве, чтобы ФБР было сложнее за ними следить. В ФБР подозревали, что эти русские забирали секретные сообщения из тайников или собирали сведения о потенциальных уязвимостях инфраструктуры американских интернет-сетей", - пишут авторы статьи. "Центр переселения в ЦРУ, подобный программе защиты свидетелей, постоянно занимается более чем сотней агентов. Им дают американское гражданство и спрашивают, где те хотят жить. По словам бывшего высокопоставленного сотрудника ЦРУ, многие предпочитают Флориду", - рассказывают журналисты. "В каждом отдельном случае ЦРУ решает, давать ли перебежчику новую личность. В случае с русскими решение зависит от того, сколько Москве известно об осведомителе, и от уровня заинтересованности российской разведки", - пишут авторы статьи. По словам бывших сотрудников спецслужбы, прятать людей в США становится все сложнее, отчасти из-за присутствия членов семей в интернете. Переселены были многие русские с семьями, в том числе сотрудник разведки, предоставивший важнейшую информацию о Роберте Ханссене - бывшем агенте ФБР, в 2002 году приговоренном к пожизненному заключению за шпионаж. "Почти двадцать лет назад ЦРУ поселило его и его сына в домике на пляже в Калифорнии, купило им BMW и предоставило ежегодную ренту на миллионы долларов", - заключают журналисты. Источник: The New York Times