Почему мы так любим выдавливать свои прыщики?

Когда прыщ кажется достаточно созревшим, у вас возникает лишь одно желание: надавить на его белую головку и извлечь из него сок. Неприятность полученного урожая усиливается культом красоты и гигиены в нашем обществе, пишет журналистка Дафне Лепортуа на портале Slate.fr.

За таким почти импульсивным побуждением стоит навязчивая и встроенная в нас идея о том, что наша кожа должна быть гладкой, бархатистой и что красота требует жертв, отмечает втор статьи.

Клинический психолог Александра Ривьер-Лекар, соосновательница исследовательской группы по изучению дерматилломании, то есть психологического расстройства, при котором человек деформирует свой кожный покров расцарапыванием или ковырянием, на своем сайте пишет следующее:

"Люди, пораженные таким расстройством, как дерматилломания, не желают причинить себе боль с целью облегчить свои невыносимые чувства или восстановить контроль над своим телом, как это делают те, кто занимается членовредительством или самосожжением. Своим поведением дерматилломаны стремятся к приятному действию, которое служит им утешением, когда их мучают угрызения совести или тоска".

Те, кто одержим такой не слишком распространенной манией, несмотря на создаваемые ею помехи, своими действиями "стирают следы, физические метки, признаки, которые интерпретируются другими людьми при наблюдении за своим ближним", считает доктор наук по информации и коммуникации Жюстина Марийоне. "Так, прыщи являются носителями многих признаков: возраста, гигиены, и хотя угри не являются симптомами отсутствия гигиены, в коллективном бессознательном гной и жидкость ассоциируются именно с этим".

"Боль является почти мерилом эффективности действий, которые мы производим над своим телом, существует идея о том, что если не больно, то нет результата. Такая же идея присутствует в спорте. Выдавить прыщ - один из способов, иллюстрирующих это общее правило", - отмечает Жюстина Марийоне. Это прекрасно вписывается в правило "красота требует жертв": "Фуко говорил о контроле тела со стороны общества. Здесь имеет место ограничение, поскольку надо идти против природы ради достижения социально одобряемого тела", без неровностей.

Удаление прыща сродни освобождению от зла, которое представляют собой так называемый неблагодарный возраст, безобразие, неопрятность, надо просто извлечь его содержимое, поясняет автор статьи. "Мы избавляемся от чего-то, чтобы стать чище и непорочнее", - считает Марийоне.

"Привлекательность видеороликов о телесном очищении незнакомцев приобщает нас к процессу нарциссического самоутверждения: тело, очищенное от стольких загрязнений, не наше, оно представляет собой некий негативный фон. Созерцание лица, испещренного черными точками, может обнадежить нас по поводу нашего собственного положения, которое уже не кажется столь отчаянным", - пишет социолог и специалист по телесным действиям и выражениям Стефан Хеас.

Кроме того, продолжает социолог и создатель общественно-научного журнала о коже Peaulogie, "запущенное тело, грязная плоть напоминают о нашей потенциально возможной деградации, о нашей смертности. Зрелище поврежденного тела другого человека, находящегося на краю гибели (как у гладиаторов, приговоренных к смерти, на общественных казнях, при сожжении на кострах) или не совсем, завораживает нас, так как выводит на свет основополагающую человеческую уязвимость и сам факт того, что наш черед еще не настал".