Попытки России посеять путаницу

"Обвиняемые Лондоном в деле Скрипаля россияне Александр Петров и Руслан Боширов выступили по государственному телевидению - их история кажется далеко не правдоподобной", - считает журналистка немецкого Der Spiegel Кристина Хебель.

"То, что мужчины общались именно с международным телеканалом, финансируемым российским государством, вероятно, не случайно, - отмечает журналистка. - Так, интервью RT сначала было распространено на английском, а затем на других языках. Это произошло спустя несколько часов после того, как президент Владимир Путин посоветовал обоим "гражданским" самим высказаться в СМИ, чтобы внести ясность".

"Однако интервью продолжительностью более 25 минут только вносит еще больше путаницы. (...) Российское государственное телевидение теперь преподнесло еще одну версию, которая кажется какой угодно, но не правдоподобной и к тому же местами является настолько абсурдной, что вызывает смех, - подчеркивает Хебель. - Таким образом в деле Скрипаля не только размываются границы между ложью и правдой - в конечном итоге покушение выставляется в смешном виде".

"Рассказ кажется противоречивым сразу в нескольких пунктах. Зачем во время поездки в Лондон, которая длилась только три дня, Петров и Боширов поехали именно в Солсбери, да еще и два раза? Почему туристы не отправились в Сохо и другие районы столицы? Почему мужчины закончили свою первую поездку в Солсбери из-за снега? Россияне привыкли к такой погоде, в начале марта во многих регионах страны еще лежит много снега, - рассуждает журналистка. - Если они хотели посетить собор в Солсбери, то почему они шли в неправильном направлении, что следует из британских видеозаписей?"

"Все это создает впечатление, что им есть что скрывать", - уверена Хебель. Многие вопросы, по мнению журналистки, остаются без ответа.

"Кремль интервью пока не прокомментировал. У него и нет такой необходимости. Путин, посоветовав обоим гражданам выступить перед общественностью, лично дистанцировался от них - под девизом: "мы же не в курсе обо всем, что делают наши граждане". Эту аргументацию Путин уже использовал в деле о российском вмешательстве в предвыборную кампанию в США", - утверждает журналистка.

"После интервью Путину все же придется стерпеть несколько вопросов", - констатирует Хебель.