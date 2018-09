14 сентября 2018 г. Редакция | The Telegraph Британия должна ответить на вызов России "Москве нравится насмехаться над своими противниками", - пишет британская The Telegraph. В своей редакционной статье газета называет интервью Александра Петрова и Боширова "чистым фарсом". Ответ насчет собора, кажется, "содран с "Википедии", отмечает издание, а объяснение, почему они так мало времени провели в Солсбери, "не слишком характерно для русских: было слишком много снега". "Отказываясь воспринимать атаку в Солсбери всерьез, Владимир Путин смягчает ее ужас и сеет сомнения. Чем больше ложь, тем лучше: она побуждает некоторых задаваться вопросом, стали бы русские действительно выдумывать что-то столь очевидное? И подобно тому, как одержимые придираются к странной тени на одном кадре высадки на Луну, легковерные или злонамеренные будут настаивать на том, что дело Скрипалей может быть сфабриковано", - пишет газета. "Британия вызов не приняла", - считает The Telegraph. Правительство не желает подвергать преследованию российские капиталы, в ЕС наиболее могущественные страны зависят от российских энергоресурсов, а Запад тем временем проигрывает в пропагандистской войне. "Великобритании потребовалось семь месяцев, чтобы выдвинуть обвинения против Путина, и пока она слишком мало делилась информацией со СМИ. Юлии Скрипаль предоставили лишь одно интервью. Настало время дать русским бой в пропагандистской войне и потребовать, по крайней мере, чтобы они относились к этому ужасному преступлению всерьез", - заключает издание. Источник: The Telegraph