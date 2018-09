14 сентября 2018 г. Марк Беннеттс и Фиона Гамильтон | The Times Мы были специалистами по спортивному питанию в турпоездке, сказали российскому ТВ подозреваемые в нападении в Солсбери "В четверг источник в британских правительственных кругах отмел как "нелепые" утверждения двух предполагаемых российских профессиональных убийц, что они были в Солсбери в качестве туристов", - пишет The Times. Журналисты Марк Беннеттс и Фиона Гамильтон напоминают основные положения телеинтервью, которое в четверг дали российскому государственному телеканалу мужчины, назвавшиеся Александр Петров и Руслан Боширов. Они отрицали свою причастность к нападению на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в марте. "Эти двое утверждали, что ездили в Уилтшир посмотреть Стоунхендж и Солсберийский собор. Они отрицали, что являются сотрудниками ГРУ, и уверяли, что они специалисты по спортивному питанию", - сообщает издание. Газета комментирует: "В интернете нет упоминаний об Александре Петрове или Руслане Боширове в контексте российской фитнес-индустрии. Ни один из них двоих не присутствует активно в соцсетях". Авторы пишут: "Насколько поняла The Times, полиция исключила версию, что эти двое делали то, что делают туристы, как-то, например, совершили экскурсию по Солсберийскому собору, хотя и, возможно, ненадолго заходили на его территорию. Источник в британских правительственных кругах сказал, что этот "фарс" более тесно связывает президента Путина с отравлением, так как он (Путин. - Прим. ред.) продемонстрировал свое влияние, заявив, что у этих двоих возьмут интервью". Источник сказал: "В сущности, это все равно что вывесить веревку и позволить им самим повеситься. Это было нелепое балаганное представление". Газета отмечает: британская полиция и спецслужбы не отказываются от своего утверждения, что имена "Александр Петров" и "Руслан Боширов" - псевдонимы. "Один источник в полиции сказал, что записей с камер видеонаблюдения, которые подкрепляют аргументы британской стороны, значительно больше, но эти записи не будут обнародованы, так как это неуместно в условиях продолжающегося уголовного расследования", - пишут авторы. Источник сказал: "Мы не будем играть с русскими в "отплату той же монетой". Издание сообщает: "Скотланд-Ярд собирается обнародовать имена, которые, насколько ему известно, являются подлинными именами этих двоих, если сможет собрать достаточно доказательств". Источник: The Times