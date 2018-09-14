Почему оленям приходится выбирать между сексом и смертью

Олени вапити стоят перед дилеммой: если они хотят отрастить рога, способные впечатлить самок, то должны скинуть старые сразу по окончании брачного периода. Но это может означать для самцов верную смерть, пишет Die Welt.

"Как выяснила команда ученых под руководством Мэттью К. Метца из Университета Монтаны, ветвистые рога не только нравятся самкам, но и отпугивают хищников - например, волков. Но именно в этом вся загвоздка", - передает издание.

"Чтобы в новом сезоне отрастить рога более внушительных размеров, чем в предыдущем и одолеть соперников в битве за внимание дам, их нужно сбросить как можно скорее. Но тогда возрастает угроза стать жертвой волков", - замечают ученые, в течение 13 лет наблюдавшие за вапити в Йеллоустонском национальном парке (США). Как удалось выяснить зоологам, волки в 10 раз чаще нападают на группы оленей, в которых хотя бы один самец не имеет рогов.

"Это поведение имело эволюционные последствия для вапити: они сохраняют свои "короны" почти до конца зимы - дольше, чем другие олени", - передает Die Welt.

Оленям, замечает издание, "приходится подыскивать нужный момент для сбрасывания рогов: чтобы и перед дамой в грязь мордой не ударить, и выжить после этого".