14 сентября 2018 г. Лэлли Уэймут | The Washington Post Россия вновь надвигается на Украину, а Украина не собирается уходить безропотно Президент Украины Петр Порошенко "весной следующего года собирается переизбираться, а соцопросы демонстрируют, что украинцы в нем разочарованы, особенно потому, что, как им представляется, он не смог очистить страну от коррупции", пишет The Washington Post, предваряя интервью, которое Порошенко дал Лэлли Уэймут, старшему заместителю редактора этого издания. На сайте газеты опубликованы отредактированные выдержки из беседы. "Последняя по времени российская агрессия, как представляется, имеет место в Азовском море вблизи Крыма. Российская сторона пытается отрезать еще один кусок Украины?" - спросила журналистка. Порошенко ответил: "Цель России - занять Азовское море таким же образом, как она заняла Крым. Это жесткое нарушение международного права, и мы не можем с ним мириться. Мы укрепляем там наши вооруженные силы и подаем в Россию иск в международную Постоянную палату третейского суда. Мы имеем в Азовском море абсолютно ясный правовой статус. Россия не имеет никакого права атаковать или останавливать наши суда, которые транспортируют товары и пассажиров из двух важных украинских портов - Мариуполя и Бердянска. Если Россия не прекратит эти действия, у нас есть только один инструмент, и это санкции". "Вам нужно больше санкций в отношении России?" - спросила журналистка. "Чтобы остановить потенциальную опасность российской оккупации Азовского моря. Если они блокируют на один день судно с украинским железом и сталелитейной продукцией из Мариуполя, это обходится в тысячи долларов", - сказал Порошенко. "Значит, они наносят ущерб вашей экономике?" - уточнила журналистка. "Определенно. Железо и сталелитейная продукция Мариуполя приносят около 25% нашей выручки от экспорта. Россияне также все время атакуют украинских рыбаков в украинских водах - россияне их арестовывают, останавливают их и ставят их в опасное положение. Это часть гибридной войны против Украины, которую Россия ведет с 2014 года: кибератаки и военные атаки, которые готовятся, обучаются и финансируются Россией", - сказал Порошенко. Журналистка спросила: "Разве спецпосланник США по делам Украины Курт Уолкер не вел в прошлом году переговоры с российскими официальными лицами о потенциальном выводе сил?" Порошенко ответил: "Уолкер организует наилучший компромисс по вопросу о миротворческой операции. Роль миротворчества очень проста - установить мир на Украине". "Вы хотите, чтобы на востоке вашей страны находились миротворцы ООН?" - уточнила журналистка. "Безусловно. Мандат Совета Безопасности ООН должен касаться всей территории, оккупированной Россией, в том числе неконтролируемой части украино-российской границы, дабы остановить проникновение российских военнослужащих и танков", - сказал Порошенко. "Наемники на востоке Украины воюют за Россию, или там просто есть российские военнослужащие?" - спросила журналистка. Порошенко ответил: "Это тысячи военнослужащих регулярных российских войск и тысячи наемников. В целом у них более 40 тыс. военнослужащих". Порошенко выразил надежду, что украинский парламент поддержит поправку к конституции, согласно которой цель внешней политики Украины - стать полноправным членом ЕС и НАТО. По его словам, полноправное членство в этих блоках - "гарантия того, что не будет возвращения в Россию, в Российскую империю, к статусу колонии России. Мы хотим стать европейским государством". Отвечая на вопрос о проекте автокефалии Украинской православной церкви, Порошенко сказал: "Я этим горжусь. Мне ненавистна мысль, что украинской церковью манипулируют из Москвы". Журналистка спросила, попытается ли Россия вмешаться в президентские выборы на Украине. "У нас есть доказательства попыток России вмешаться в электоральный процесс", - сказал Порошенко. Источник: The Washington Post