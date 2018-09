14 сентября 2018 г. Иэн Талли | The Wall Street Journal Минфин США предостерегает российскую авиастроительную компанию от участия в химатаках США могут ввести санкции против авиастроительного гиганта "Сухой", если его самолеты окажутся связаны с химатаками в Сирии, заявил замминистра финансов США Маршалл Биллингсли, пишет The Wall Street Journal. "На вопрос законодателей, внесет ли администрация в черный список российскую компанию за то, что она предположительно позволила использовать один из своих самолетов при атаке в 2017 году, Биллингсли сделал то, что немногие сотрудники Минфина когда-либо делали: назвал компанию до того, как принято решение о санкциях", - сообщает журналист Иэн Талли. "Наше внимание обращено на "Сухой", - сказал Биллингсли на слушании в комитете Палаты представителей по иностранным делам. "Нас очень беспокоит, что их самолеты, к примеру, могли использоваться в химических атаках на невинных людей в Сирии. Если это подтвердится, это неприемлемо", - заявил он. Американские официальные лица, обеспокоенные возможностью еще одной смертельной атаки в Идлибе, усилили давление на Москву и Дамаск, говорится в статье. По словам Биллингсли, администрация может принять карательные меры, "если против невинного населения в Сирии будет применено химическое оружие". Санкции против "Сухого" могут отрезать компанию от западных кредиторов и значительно осложнить сделки по всему миру, говорится в статье. "В результате также могут быть разорваны важные глобальные связи по всей цепочке поставок между компаниями, которые покупают и продают продукцию и услуги "Сухого", - пишет Талли. "Многомиллиардные сделки "Сухого" по продаже пассажирских самолетов Ирану в нарушение американских санкций против Тегерана тоже побуждают администрацию принять меры против российской компании. По словам Биллингсли, сотрудники Министерства финансов внимательно следят также за этими сделками", - сообщает автор статьи. Источник: The Wall Street Journal