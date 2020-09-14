Помогает ли отказ от сахара излечиться от рака?

"(...) Лишить себя сахара, чтобы уморить голодом опухоль и тем самым предотвратить ее рост? Таков альтернативный метод борьбы против рака, который наряду с голоданием и курсом лечения на основе фруктовых и овощных соков набирает популярность. Но продемонстрировала ли подобная диета положительные результаты? Все началось с констатации того факта, что раковые клетки, которые очень быстро растут и размножаются, нуждаются в значительном количестве углеводов, причем куда сильнее, чем большинство клеток в организме. А значит, удалив все продукты, содержащие сахар (включая фрукты, хлеб, рис, макаронные изделия и т. д.), мы лишим их топлива", - пишет Le Figaro.

"К сожалению, все не так просто. "Не существует диеты, которая без сопутствующего лечения могла бы уменьшить опухоль, это не было продемонстрировано ни разу", - сразу же заявляет доктор Брюно Рейнар, руководитель отдела питания Института онкологии Густава Русси в Вильжюифе (Валь-де-Марн). Да, раковые клетки "обладают как минимум в десять раз большей способностью усваивать глюкозу, чем нормальные клетки"; открытие этого явления также позволило разработать один из основных методов мониторинга опухолей, сканирование позитронной эмиссионной томографии (ПЭТ), при котором пациенту вводят слаборадиоактивный аналог глюкозы, который захватывается опухолевыми клетками и, таким образом, выявляется местонахождение опухоли и ее возможные метастазы, - отмечает автор статьи. - Но сахар любят не только опухолевые клетки. "Всем клеткам в организме для функционирования необходима глюкоза, некоторые работают почти исключительно с ее помощью", - указывает доктор.

"(...) Исследования показывают, что чем больше мышечной массы теряет пациент, тем менее эффективной оказывается терапия. Между тем, мышцы питаются почти исключительно глюкозой", - подчеркивает доктор Рейнар. Если они не могут ее найти, то они по умолчанию будут использовать свои собственные белки, сами себя уничтожая: такое снижение мышечной массы также называется саркопенией. "Отключение сахарного крана будет иметь эффект, противоположный ожидаемому", что еще больше ослабит пациента", - передает издание.

"(...) Опухолевые клетки "могут посылать сигналы на расстоянии другим органам, таким как жировая ткань и мышцы, чтобы использовать их ресурсы", - объясняет Алиса Каррьер, ведущий научный сотрудник Национального научно-исследовательского центра и руководитель проекта Марсельского онкологического исследовательского центра. - Вот почему на момент постановки диагноза некоторые пациенты уже очень худые: их жир и мышцы растаяли".

"(...) Раковые клетки могут очень быстро использовать другие энергетические субстраты, такие как аминокислоты (строительные блоки белков) или свободные жирные кислоты (жиры), циркулирующие в крови", - указывает доктор Рейнар. Если лишить их сахара, это не станет для них серьезным препятствием. "Они также черпают энергию из своего ближайшего окружения, - продолжает Алиса Каррьер. - В роли шкафчика для провизии им служат находящиеся поблизости нормальные клетки. Они могут извлекать из них питательные вещества или даже съесть целую клетку".

"(...) Существуют методы исследований, направленные на определение уязвимости опухолей, чтобы узнать, от чего они зависят в плане выживания и распространения, - поясняет Алиса Каррьер. - Когда-нибудь, когда мы лучше поймем характеристики опухолей, мы сможем предложить персонализированное лечение, включая питание". Но пока рекомендации ясны: во время лечения рака нужно продолжать питаться как можно более нормальным образом, - пишет Le Figaro. "Не нужно ограничивать себя, - настаивает доктор Рейнар. - Чем более нормально пациент питается, тем больше у него шансов сохранить мышечную массу, тем меньше риск токсичности, связанной с терапией".