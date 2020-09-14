Региональные выборы в России: сторонники Навального одерживают символичные победы

"(...) В 41 регионе россиян призвали прийти на избирательные участки в воскресенье, 13 сентября, для участия в местных выборах, которые проходят в напряженной для Владимира Путина обстановке. Они должны были выбрать губернаторов, депутатов местных парламентов и городских советов и четырех депутатов парламента. Выборы проводились с пятницы, в течение трех дней, в том числе, на мобильных и открытых избирательных участках, официально для того, чтобы ограничить риски, связанные с коронавирусом. По мнению оппозиции, такая система, уже испытанная в конце июня для конституционной реформы, способствует фальсификациям", - пишет Le Monde.

"На завершившихся в воскресенье вечером региональных выборах, по мнению независимых наблюдателей, отмеченных рядом нарушений, сторонники российского оппозиционера Алексея Навального, который предположительно стал жертвой отравления, одержали символичные победы в двух сибирских городах", - говорится в статье.

"В Новосибирске, третьем городе страны, команда Навального объявила о победе Сергея Бойко, возглавившего боровшуюся за выборы в городской совет коалицию, которая бросила вызов кремлевской партии при поддержке организация главного российского оппозиционера", - указывает издание. "Сергей Бойко в Новосибирске ПОБЕДИЛ!!" - написала в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

"В еще одном сибирском городе Томске оппозиция претендовала на два депутатских места в городскую Думу, одно из них досталось Ксении Фадеевой, 28-летнему руководителю местного штаба организации Алексея Навального. Победа в Томске станет символичной для оппозиции, потому что именно в этом городе, по мнению его сторонников, Навального отравили", - отмечается в публикации.

"(...) Выборы состоялись через три недели после предполагаемого отравления Алексея Навального, главного оппонента Кремля. Он серьезно заболел в конце августа во время поездки в Сибирь, куда он приехал, чтобы поддержать избирательную кампанию своих сторонников и расследовать коррупцию местных элит", - сообщает газета.

"(...) Для оппозиции региональные выборы стали возможностью еще раз испытать разработанную Алексеем Навальным тактику "умного голосования", которая заключается в том, чтобы призывать голосовать за лучшего кандидата, кем бы он ни был, с тем, чтобы лишить голосов кандидата от партии власти. Эта тактика уже доказала свою эффективность прошлым летом в Москве на оспариваемых муниципальных выборах, на которых "Единая Россия" потеряла много мест", - указывает автор статьи.

"В контексте сложной экономической и социальной ситуации, обвинений в коррупции и непопулярной пенсионной реформы 2018 года популярность партии Владимира Путина "Единая Россия" падает, и по данным последних опросов, она набирает только 30% положительных мнений. Тем не менее, партия власти может рассчитывать на поддержку со стороны администрации, а также на мобилизацию элит и своего традиционного электората", - резюмирует Le Monde.