14 сентября 2020 г. Артхи Начиаппан | The Times Жизнь не так прекрасна, когда тебе 48 "Не смейтесь! "Кризис среднего возраста", который долгое время считался выдумкой, реален, утверждают ученые. Исследование, проведенное Дэвидом Бланчфлауэром, бывшим высокопоставленным представителем Банка Англии, показало, что уровень счастья в жизни имеет U-образную форму, и люди наиболее несчастны в возрасте 48 лет", - передает The Times. "По данным исследования, настроение меняется в возрасте 48,3 лет, после чего люди становятся более счастливыми, а ощущение радости нарастает к 70 годам", - говорится в статье. "68-летний Бланчфлауэр в настоящий момент является профессором экономики в Америке, преподает в Дартмутском колледже в Ганновере, штат Нью-Гэмпшир. В его исследовании были проанализированы данные 500 тыс. человек из 145 стран, - сообщается в публикации. - Респондентам задавали такой вопрос: "Насколько вы в целом удовлетворены своей жизнью в настоящее время?" Самые негативные ответы были получены от тех, возраст которых приближается к 50". "По словам профессора Бланчфлауэра, он был удивлен, обнаружив, что результаты верны как для более богатых, так и для более бедных стран, а также для стран с большей или меньшей продолжительностью жизни. (...) "В каком-то смысле это что-то, глубоко укоренившееся в генах. Я вижу это во всех развитых странах, во всех членах Европейского Союза. Это есть во всех развивающихся странах. Это есть даже у обезьян. Происходит что-то очень естественное", - сказал профессор Бланчфлауэр о кризисе среднего возраста. "Существование кризиса среднего возраста среди человекообразных обезьян было обнаружено в исследовании 2012 года, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. В исследовании 508 человекообразных обезьян участвовали люди, знакомые с отдельными животными, среди которых были шимпанзе и орангутанги -люди оценивали благополучие своих подопечных в разном возрасте", - напоминает газета. "Причина провала в ощущении счастья в среднем возрасте остается неясной. Однако, по словам профессора Бланчфлауэра, семейные структуры и люди становятся более реалистичными в отношении того, чего можно достичь в жизни, и это может оказывать некоторое влияние. "Ожидания людей становятся более реалистичными, - пояснил он. - Они понимают, что трава по ту сторону забора не намного зеленее. Когда у вас есть дети, малыши делают вас по-настоящему счастливыми, но взрослые дети - это проблема". "Самый высокий уровень счастья был зарегистрирован среди людей в возрасте от 18 до 25 лет. После спада в среднем возрасте уровень счастья снова возрастает, причем уровень счастья среди людей в возрасте 70 лет оказывается таким же высоким, как и среди 18-летних", - отмечается в статье. "По словам профессора Бланчфлауэра, пожилые люди счастливы быть здоровыми и свободными от семейных обязательств. "Представьте себе человека 70-ти лет, который работает и здоров, - говорит он. - Он счастлив, потому что здоров и работает, а все могло быть и хуже". (...) Источник: The Times