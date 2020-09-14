Стратегия Навального не сработала

"Несмотря на падающий рейтинг Путина, на региональных выборах в России власть Кремля остается непоколебимой. Стратегия Алексея Навального - бросить вызов Путину в провинции - не сработала. Однако у оппозиционеров есть причина для оптимизма", - считает журналист немецкого издания Die Welt Павел Локшин.

"(...)Эксперты по внутренней политике в администрации президента Путина могут расслабиться. Предварительные результаты голосования, прошедшего в воскресенье, показывают: несмотря на то, что россияне устали от кремлевской партии "Единая Россия", ее роль как инструмента власти Кремля остается непоколебимой. В большинстве из 39 регионов, в которых прошли выборы, не было неожиданностей", - передает издание.

"И это несмотря на то, что, по данным независимого института изучения общественного мнения "Левада", шефу Кремля Владимиру Путину доверяет лишь треть россиян. (...) Это последствия начатой два года назад пенсионной реформы, которая стоила Кремлю доверия многих россиян. (...) Из благодетеля и отца нации Путин превратился в хладнокровного технократа даже в глазах своих давних сторонников", - указывает Локшин.

"Тем не менее даже в неустойчивых регионах, например, в сибирском Иркутске или в Архангельске на севере, где, по мнению экспертов, могли состояться дополнительные выборы, пропутинским губернаторам удалось удержаться в своей должности. Почему же не произошло ожидаемого всероссийского провала кремлевской партии? Во-первых, многие оппозиционные кандидаты вовсе не были допущены. Во-вторых, победы в Иркутске, Архангельске и других регионах, очевидно, объясняются масштабными манипуляциями. Представители общественной организации "Голос", занимающейся мониторингом выборов, заявили о "произволе", который царил на избирательных участках в день голосования. В организацию поступило более 1,3 тыс. сообщений о нарушениях, это рекорд последних лет", - подчеркивает Die Welt.

Пока крупнейшим успехом системы "Умного голосования" Алексея Навального были выборы в Мосгордуму в прошлом году, на которых рекомендованные Навальным кандидаты получили 20 из 45 мест, - "бессильное, но громкое меньшинство", отмечает автор статьи. "Теперь команда сторонников Навального отмечает новую победу, которая, впрочем, выглядит блеклой на фоне ожиданий решающего боя с кремлевской партией. В Томске, в городе, который Навальный посетил до своего отравления, членом городской думы стала его соратница Ксения Фадеева. В 16 из 27 районов города победили кандидаты, рекомендованные Навальным. В третьем по величине городе России Новосибирске членом горсовета стал еще один соратник Навального Сергей Бойко", - говорится в статье.

То, что результат "Умного голосования" стал не таким масштабным, как ожидалось, связано также и "с трюками Кремля, которые впервые были опробованы в июне на голосовании по Конституции", а именно голосование за пределами избирательных участков и продление выборов на несколько дней. "Это дало властям много возможностей для применения "административных ресурсов", как в России называют влияние на выборы и манипуляцию ими, - прежде всего с учетом явки, которая на региональных выборах обычно находится в России намного ниже отметки в 50%. Таким образом, возможности Кремля управлять недовольством россиян еще далеко не исчерпаны", - констатирует Локшин.

"Тем не менее у оппозиции есть и причины для оптимизма. В России критики зачастую обвиняли Алексея Навального в том, что он основал недемократическую организацию. В отличие от традиционных, критикующих Кремль партий, таких, как "Яблоко", она якобы управляется ее лидером, то есть самим Навальным. (...) Однако результаты в Томске и Новосибирске могут указывать на то, что созданные Навальным структуры функционируют и без него во главе", - заключает Die Welt.