Ученые раскрыли "волшебную формулу" горячей полосы в творчестве художников, режиссеров и ученых

"Будь то художник, ученый или кинорежиссер, у новаторов в определенных областях часто встречается признанная критиками "горячая полоса", когда они за короткое время создают серию выдающихся работ. Ученые из Северо-Западного университета в Иллинойсе утверждают, что нашли секретную формулу, которая зачастую "запускает" лучшие работы пионеров", - сообщает Daily Mail.

"Чтобы определить волшебную формулу успеха, ученые добыли данные о тысячах художников, режиссеров и ученых, используя форму искусственного интеллекта (ИИ), называемую глубоким обучением. Они утверждают, что "горячая полоса" являются прямым результатом многих лет "исследования" (изучения различных стилей или тем), за которыми сразу же следуют годы "использования" (сосредоточение внимания на узкой области для развития глубокого опыта), - говорится в статье. - Горячую полосу они определяют как серию впечатляющих работ, сгруппированных вместе в тесной последовательности, как это было у таких художников, как Винсент Ван Гог и Джексон Поллок, или режиссеров, таких как Питер Джексон или Альфред Хичкок".

Новое исследование было проведено учеными из Школы управления Келлогга Северо-Западного университета, штат Иллинойс. (...) В качестве примера из мира искусства исследователи указывают на американского художника-абстракциониста XX века Джексона Поллока, наиболее известного своей "капельной техникой", когда краской капали на холст или расплескивали по холсту. Но прежде чем разработать свою знаменитую технику, Поллок пробовал себя в рисовании, гравюрах и сюрреалистических картинах людей, животных и природы. По словам ученых, период "исследования", за которым последовало "использование" его новой капельной техники, вывели Поллока на "горячую полосу". В случае с Поллоком это был трехлетний период с 1947 по 1950 год, в течение которого он создал все свои заляпанные брызгами шедевры, которыми он славится до сих пор", - отмечается в статье.

"Теория применима не только к художникам. Например, новозеландский кинорежиссер Питер Джексон стал популярным, когда снял трилогию "Властелин колец", выпущенную в 2001-2003 годах. Однако до своей "горячей полосы" Джексон работал над разными типами фильмов, включая биографии и комедии ужасов, ни один из которых не был столь успешным", - напоминает издание.

"Тем временем в науке американский химик Джон Фенн довольно поздно добился успеха в карьере. Во время своей "горячей полосы" Фенн глубоко сосредоточился на ионизации электрораспылением, что в конечном итоге в 2002 году в возрасте 85 лет принесло ему Нобелевскую премию по химии. До своей "горячей полосы" Фенн работал над множеством различных тем (...)", - отмечают авторы исследования.

"Для нового исследования команда Дашуна Вана, ведущего автора, использовала алгоритмы распознавания изображений для сбора данных о 800 тыс. произведений изобразительного искусства, собранных из музеев и галерей, которые охватывают истории работ 2128 художников, включая Поллока и Ван Гога. Для режиссеров команда взяла наборы данных из базы данных Internet Movie Database (IMDb), которая включала 79 тыс. фильмов 4337 режиссеров, включая Питера Джексона (...). Что касается ученых, команда проанализировала истории карьеры 20 040 ученых, объединив наборы данных публикаций и цитирования из Web of Science и Google Scholar", - сообщает Daily Mail.

"Ван и его сотрудники вычислили "горячую полосу" в карьере каждого, основываясь на влиянии работ, измеренном по аукционной аукциона, рейтингам IMDB и цитированию научных статей. Затем они сопоставили время "горячей полосы" с творческими траекториями каждого человека. Рассматривая карьеры за четыре года до и после горячей полосы, исследователи изучили, как работа каждого человека изменилась в начале горячей полосы. Команда обнаружила, что, когда за эпизодом исследования не следовало использования, вероятность горячей полосы значительно снижалась. Точно так же само по себе использование, которому не предшествовало исследование, не гарантирует "горячей полосы".

"Но когда за исследованием шло использование, указали ученые, вероятность горячей полосы постоянно и значительно увеличивалась. Исследователи обнаружили, что в среднем "горячая полоса" длится около пяти лет, но после этого люди возвращаются к "нормальному" состоянию и больше не следуют никаким образцам исследования или использования", - пишет газета.

"Мы смогли выявить одну из первых закономерностей, лежащих в основе возникновения горячих полос, которые универсальны для различных творческих сфер, - подчеркнул Ван. - Наши результаты показывают, что творческие стратегии, сочетающие экспериментирование с реализацией, могут будь особенно мощными".

(...) "Исследование было опубликовано в журнале Nature Communications.