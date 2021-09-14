План Мелании на миллионы долларов: в браке с Дональдом речь давно не идет о любви

"Сделка с отдельными спальнями и раздельной жизнью: в браке Дональда Трампа и его жены Мелании осталось не так много эмоций. Инсайдеры из Палм-Бич рассказывают: Дональд и Мелания живут в разных частях своей роскошной резиденции и почти не проводят время вместе. Однако о расставании пока речи не идет. И на это есть веская причина", - пишет немецкий журнал Focus.

"Каждый ведет свою собственную жизнь", - рассказал журналу People Magazine инсайдер из Мар-а-Лаго. Даже выходные, дни рождения или праздники пара редко проводит вместе. Очень редко, время от времени, их видят за совместным ужином - и то ненадолго. В то время как Дональд в основном встречается с деловыми партнерами на поле для гольфа или принимает политиков в ресторане, Мелания в основном заботится об их 15-летнем сыне Бэрроне и наслаждается спа-центром в Мар-а-Лаго. "Дональд может очень раздражать, но она прекрасно справляется с отношениями с ним. Она любит Палм-Бич и делает там все, что хочет. И при этом официально остается миссис Трамп", - говорится в публикации.

"Бывшая сотрудница гольф-клуба Трампа в Нью-Джерси рассказывает примерно то же самое: "Я никогда не видела, чтобы Дональд, Мелания и Бэррон ели вместе, и не слышала, как они разговаривают друг с другом", - рассказала она Мэри Джордан, автору бестселлера "Искусство ее сделки: нерассказанная история Мелании Трамп". "Эти трое - не обычная семья. Даже когда они иногда находятся в одной комнате, они практически не разговаривают друг с другом".

"Все биографии о бывшей первой леди сходятся в одном: Мелания знает, чего хочет от жизни, и ценит преимущества своего брака. "У нее есть своего рода суперспособность заставлять Дональда чувствовать себя великолепно как мужчина. С самого начала у нее это получалось лучше, чем у ее предшественниц", - говорит Нина Берли, автор книги "Женщины Трампа". Взамен Дональд дает ей много свободы, а также щедро обеспечивает семью Мелании материально".

"Ее родители и сестра Инес живут рядом с Меланией уже много лет - и она проводит с ними большую часть времени. Говорят, что у 51-летней Мелании почти нет подруг - кроме семьи и своего давнего стилиста Пьера Эрве она почти никому не доверяет", - отмечает Focus.

"Ее бывшая лучшая подруга Стефани Уинстон Волкофф называет брак с Трампом "настоящей сделкой". По ее мнению, в этой сделке мало что изменилось и после окончания президентства Трампа. По словам инсайдеров, активную поддержку в возможной новой избирательной кампании Трампа бывшая первая леди больше не рассматривает, но эпизодические, краткие появления в его компании вряд ли будут для нее затруднительны. "Ради его имиджа она время от времени появляется рядом с Дональдом. Взамен она пользуется его властью и богатством", - считает Волкофф".

"Ходят слухи, что в случае развода Мелания может получить 50 млн долларов - но детали брачного контракта держатся в секрете. Говорят, она использовала победу своего мужа на выборах, чтобы пересмотреть условия ранее заключенного контракта для себя и особенно для Бэррона. Официально объяснив, что Бэррон должен закончить учебный год в Нью-Йорке, Мелания переехала к мужу в Белый дом лишь несколько месяцев спустя - с новым брачным контрактом".

"Финансовая стабильность - самое важное для Мелании, - считает и Р. Кури Хэй, светский обозреватель и давний знакомый Трампов. - Вот почему они с 99-процентной вероятностью останутся вместе. Я был бы действительно шокирован, если бы она подала на развод". Однако другие подчеркивают, что Меланию никогда нельзя недооценивать: "Она ведет себя как шахматистка, - указывает Мэри Джордан в журнале People Magazine. - Долгое время она ничего не говорит - до тех пор, пока не сделает следующий ход", - передает Focus.