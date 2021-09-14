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Press digest
14 сентября 2021 г.
14 сентября 2021 г.

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Приложение "МКБ Инвест" стало доступно в новой версии

Платформа "МКБ Инвестиции" представила обновленное брокерское мобильное приложение "МКБ Инвест". Теперь пользователям доступны улучшенный интерфейс и новый функционал, упрощающий инвестиционный процесс инвестора на фондовом рынке.

На экране "Портфель" появился доступ к совокупному финансовому результату по всем инструментам, находящимся в портфеле - сумма результатов по всем открытым позициям в настоящий момент. Также на экран вынесена кнопка "История" с информацией об операциях по счету. Улучшили процесс пополнения: сократилось количество экранов при переводе с банковской карты и упростили доступ к банковским реквизитам.

Появился новый экран "Идеи":

- актуальная информация от команды аналитиков "МКБ Инвестиции"

- список облигаций в стадии первичного размещения, по которым сейчас происходит сбор заявок

- топ ценных бумаг - лидеров роста на бирже.

На экране "Новости" теперь стала доступна новостная лента "Интерфакса", а также обзоры и статьи от аналитиков "МКБ Инвестиции".



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