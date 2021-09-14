В Афганистане талибы* представляют свое видение женщин

"Хозяева Афганистана 11 сентября в одном из университетов Кабула организовали собрание женщин, поддерживающих их взгляды на религию и гендерную сегрегацию", - пишет специальный корреспондент Le Figaro в Кабуле Марго Бенн.

"Кто эти темные безликие тени, которые появляются в университете Шахида Раббани в Кабуле? Тайна, покрытая мраком. Они не представляются, не разговаривают, разве что только между собой, их приводят в зал и уводят оттуда мужчины в тюрбанах. (...) Прессу пригласили, но ее игнорируют. На трибуны допускаются только женщины-журналистки. Их собратья держатся поодаль", - указывает автор статьи.

(...) "Когда опоздавшие занимают свои места, 22-летняя Джамиля Шарифи соглашается ответить на несколько вопросов. Она учится в этом университете? Вовсе нет, - тонким голосом отвечает она. К тому же девушка бросила учебу в колледже. Она в первый раз вошла в высшее учебное заведение. "Я здесь, чтобы сказать, что я счастлива, потому что, наконец, после двадцати лет иностранного вторжения, благодаря нашим храбрым моджахедам Афганистан стал страной, приспособленной для женщин", - заявляет она. Что это значит? "Хвала Аллаху, отныне все без исключения сестры в Афганистане будут одеты в соответствующие наряды. Те, кто пойдут в университет, будут держаться подальше от парней". Как это улучшает положение женщин? "Хвала Аллаху, сегодня действует исламский закон. Это освобождает нас от греха".

(...) "И вдруг появляется мужчина. Потому что именно они здесь руководят мероприятием. Талиб* ворчит, что с участницами запрещено разговаривать и что сессия ответов на вопросы назначена на более позднее время. Джамиля умолкает, прорези никаба скользят в сторону: она отводит глаза", - говорится в публикации.

"Затем начинаются выступления. Звучат молитвы, восхваляющие "Исламский Эмират", название, которое талибы*дали своему режиму. Такое же, как и во время их первого пребывания у власти, с 1996 по 2001 год, печально известного грубыми нарушениями прав человека, особенно прав женщин. Тексты, прочитанные с распечатанных листов бумаги, похожи друг на друга: афганских женщин, которые не "достаточно" закрывают волосы и лицо, порицают и требуют от них встать на правильный путь. На них могло повлиять меньшинство последователей западной идеологии, которой нет места в Афганистане. "Большинство их них сбежали за границу. Кто они такие, чтобы указывать нам, как одеваться и как себя вести?"- вскипает одна из выступающих. Бойцов "Талибана"* сравнивают со "спасителями" не только за их военную победу над афганскими и иностранными силами, но и за то, что они позволяют восстановить порядок в стране. Дата 11 сентября, когда проходит собрание, несомненно, выбрана преднамеренно. Ведь после теракта, ответственность за который взяла на себя "Аль-Каида"*, военная коалиция под руководством США вторглась в Афганистан и свергла режим талибов". Но два десятилетия спустя они снова побеждают", - передает журналистка.

(...) "Воля участниц пропагандистского мероприятия, вероятно, срежиссированного правительством, уже исполнена новыми хозяевами страны: многие женщины подвергаются издевательствам, даже избиваются на улице из-за одежды, считающейся неприличной. Как Фахима, занимавшаяся монтажом рекламных фильмов, теперь ставшая безработной после того, как талибы* запретили ей ходить в офис. "Две недели назад восемь из них избили меня в центре Кабула, потому что они сочли мою одежду прозрачной", - рассказывает она. После полученных травм, с кожей, покрытой фиолетовыми пятнами от следов синяков, она с тех пор сидит взаперти у подруги. "Они повсюду, внимательно присматриваются ко мне, все обо мне знают. Даже внутри дома я уже не снимаю длинную тунику, потому что боюсь, что они увидят меня через окно", - рыдает молодая женщина. Большинство ее сверстниц исключены из сферы труда, а также из университетов, которые не могут позволить себе создавать классы для лиц одного пола", - говорится в статье.

(...) "Приход талибов* к власти стал благом для их сторонников и ультраконсерваторов, а также для некоторых жителей неблагополучных районов или сельской местности, оставленных предыдущими правительствами. "Впервые за долгое время мы чувствуем себя в безопасности, - утверждает 30-летний Мьяр Талаш, менеджер небольшой аптеки в Арзан Кеймат, бедном районе Кабула. "Раньше было много преступлений, и полиция никогда не вмешивалась вовремя и даже не приезжала сюда. Но теперь преступники попрятались", - считает этот отец троих детей. (...) Тем не менее, многие афганцы в социальных сетях или в частном порядке сообщают о похищениях, кражах и вандализме. Некоторые обвиняют талибов*, хотя неясно, выполняют ли последние приказы своего руководства", - комментирует автор статьи.

(...) "После собрания 11 сентября сотня "сестер"-сторонниц "Исламского Эмирата" прошли маршем перед университетом Шахида Раббани. Сессия вопросов и ответов, обещанная одним из организаторов, так и не состоялась, и вместо нее выступил сотрудник комиссии "Талибана"*, ответственный за образование. Шествие в сопровождении людей в военной форме с автоматами и повязкой на лбу с изображением движения продлилось всего несколько минут. За несколько дней до этого сотни женщин вышли на улицы во многих городах страны, чтобы потребовать соблюдения своих прав и инклюзивного правительства. Демонстрантки подвергались преследованиям и избиениям; журналистов задерживали и пытали. Шествия такого типа сейчас запрещены, как и их освещение в СМИ", - резюмирует Марго Бенн.

* - организация, деятельность которой запрещена на территории РФ