Некое агентство влияния России проявляет интерес к полицейскому насилию во Франции

"За 7 месяцев до президентских выборов во Франции фонд, созданный олигархом Евгением Пригожиным, предлагает финансирование СМИ и ассоциациям", - пишет корреспондент Le Monde в Москве Бенуа Виткин.

"Мы обеспокоены ростом насилия и расизма среди правоохранительных органов Франции. (...) Мы готовы профинансировать информационную компанию [sic] о полицейском насилии". Такое сообщение, включая ошибку, получили в последние недели несколько французских СМИ (куда не входит Le Monde) и ассоциации, работающими над темой полицейского насилия. Подписанное неким Иваном Карамазовым сообщение исходит от известного агентства влияния России, которое утверждает, что имеет "финансовые, юридические и информационные ресурсы для помощи жертвам", - говорится в статье.

(...) "Всякий раз русские стремятся узнать "потребности", которые могут возникнуть у их собеседников. "Мы готовы профинансировать вашу деятельность", - настойчиво утверждалось в письме, предназначенном для ассоциаций.

"Подписанты представляются членами "Фонда борьбы с репрессиями", созданного весной олигархом Евгением Пригожиным, чье имя четко указано на сайте этого фонда. Этот бизнесмен, как известно, стоит за компанией наемников "Вагнер" и первыми "фабриками троллей", созданными в 2013 году в Санкт-Петербурге, структурами, призванными наводнить интернет заказными комментариями", - указывает автор статьи.

"В марте Пригожин действительно объявил о своем намерении создать фонд, целью которого являлась "борьба за права человека в западных странах и поддержка гражданских активистов". Такое заявление со стороны человека, имя которого упоминается в делах о насилии в отношении журналистов и российских оппозиционеров и чьи "вагнеровцы" обвиняются в военных преступлениях на различных театрах конфликта, было воспринято как провокация", - отмечает издание.

"Его любовь к "троллингу" отражается в аббревиатуре названия фонда - на английском языке FBI. Официальным лицом фонда является некая Мира Тэрада, российская "жертва судебно-полицейского произвола США", которая провела в тюрьме два с половиной года. Оксана Вовк, таково ее настоящее имя, признала себя виновной в отмывании денег, чтобы избежать осуждения за торговлю наркотиками", - поясняет журналист.

(...) "После использования России и Украины в качестве лабораторий люди Пригожина имеют почти десятилетний опыт операций влияния в Соединенных Штатах, - отмечает Колен Жерар, который готовит диссертацию об информационном влиянии России и видел, как активизировалась деятельность этого фонда в начало лета. - Нововведение состоит в том, что мишенью становится Франция, причем вокруг тем, которые считаются более левыми".

"Фонд утверждает, что "занимается" 14-ю французскими делами, в основном известными, такими как дела Адамы Траоре, Стива Майя Канису, Зинеба Редуана, Реми Фрейсса и Седрика Шувиа. На самом деле, его работа ограничивается публикацией сжатого изложения дела и, в некоторых случаях, письма, которое якобы отправлено французским властям, краткое содержание которого каждый раз идентично: "Мы узнаем из средств массовой информации, что (...). Мы считаем, что эти действия противоречат соблюдению прав человека".

(...) "Сообщение, отправленное редакциям и ассоциациям, судя по всему, указывает на желание пойти дальше за 7 месяцев до президентских выборов во Франции. И если тон выявляет определенное дилетантство, то проект понятен. Подписанты послания, адресованного французским журналистам, заявляют, что готовы к любой форме "сотрудничества", вплоть до публикации статей в англоязычных и русскоязычных СМИ империи Пригожина. А главное, они, похоже, готовы раздавать субсидии любому, кто проявляет хотя бы смутный интерес к "полицейскому насилию и актам расизма против национальных меньшинств", - комментирует Виткин.

(...) "Следует ли усматривать руку Кремля в этой инициативе, напоминающей о том, что во время президентской кампании в США в 2016 году акцент был сделан именно на расовых вопросах? В то время россияне скупили пространство в социальных сетях, чтобы разжечь межэтническую напряженность. Американское правосудие предъявило обвинение Пригожину в этих действиях", - пишет Le Monde.

"Олигарх входит в число людей, которые уже давно позиционируют себя на "рынке" параллельной дипломатии и влияния. Предпринимая инициативы, с предварительного согласия политической власти или без такового, они надеются получить последующее вознаграждение. Так, "повар Путина" (он начинал с ресторанного бизнеса, отсидев 9 лет в тюрьме за бандитизм в период распада Советского Союза) нажил состояние на логистических контрактах с министерством обороны; в Сирии он получает часть доходов от продажи нефти; в Центральноафриканской Республике он контролирует добычу полезных ископаемых", - говорится в публикации.

"На африканском театре военных действий деятельность Пригожина уже была нацелена на Францию, посредством операций влияния или поддержки политических сил, враждебных Парижу, например, с использованием антисемитского активиста Кеми Себа", - напоминает журналист.

"В принципе, олигарх последователен в своем выборе. Владимир Путин, отвечая на вопросы о правах человека в его стране, систематически ссылается на "репрессии" в отношении французских "желтых жилетов" или на судебное преследование, направленное против нападавших на американский Капитолий 6 января 2021 года", - резюмирует Бенуа Виткин.