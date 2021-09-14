Израиль: с Ас-Сиси на Синае

"Премьер-министр Беннет стал первым главой правительства Израиля, посетившим Египет за последние десять лет. Израиль хочет улучшить положение палестинцев в секторе Газа - и сам извлечь из этого выгоду", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Когда стало известно об этой поездке, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет уже был в самолете и направлялся на встречу с главой Египта Абдул-Фаттахом ас-Сиси. Они встретились в Шарм-эль-Шейхе на Синае в понедельник днем. (...) Во время четырехчасовой встречи им действительно было о чем поговорить, ведь Египет традиционно выступает в качестве посредника в израильско-палестинском конфликте. В настоящее время горячей точкой вновь является сектор Газа", - отмечает журналист Петер Мюнх.

"Египет был первой страной, заключившей мир с Израилем в 1979 году, но их отношения всегда оставались прохладными и прагматичными. Однако в понедельник Беннет заявил, что "фундамент для глубоких отношений" уже заложен. Новое израильское правительство, находящееся у власти с июня, с самого начала стремилось к контактам с Каиром. Это в интересах обеих сторон, ведь благодаря хорошим отношениям с Израилем Ас-Сиси может улучшить свою репутацию в Вашингтоне. После вступления в должность президента США Джо Байдена он потерял там расположение к себе из-за ситуации с правами человека в Египте. Ас-Сиси заинтересован в предоставлении американской военной помощи в размере сотен миллионов долларов", - поясняет издание.

"Египетская сторона объявила, что, помимо двусторонних и региональных вопросов, обсуждались также "усилия по оживлению мирного процесса". Говорят, что Египет предлагает провести у себя международную мирную конференцию".

"Однако поскольку новые переговоры между Израилем и палестинским президентом Махмудом Аббасом в настоящее время не стоят на повестке дня, основное внимание на переговорах, скорее всего, было уделено сектору Газа. После последней войны между Израилем и ХАМАС в мае Египет выступил посредником в заключении соглашения о прекращении огня, но оно остается хрупким. Совсем недавно три ночи подряд из сектора Газа осуществлялся ракетный обстрел Израиля. Израиль отвечал авиаударами по позициям ХАМАС".

"Пока этот обмен ударами все еще находится в рамках конфликтной рутины, но опасность эскалации всегда присутствует. В разгар последних событий министр иностранных дел Израиля Лапид представил на конференции в Герцлии план будущих действий в отношении Газы. Суть предложения: экономическое развитие в обмен на безопасность", - передает издание.

"Инициатива Лапида направлена на улучшение условий жизни более чем 2 млн жителей сектора Газа. После братоубийственной палестинской войны с 2007 года там правит ХАМАС. С тех пор действует и израильская блокада, которая привела к обнищанию и радикализации населения. Теперь Лапид между строк констатировал провал политики блокады, которая не предотвратила ни контрабанду, ни производство оружия в секторе Газа", - указывает Süddeutsche.

"В качестве альтернативы он предлагает "двухэтапный план" открытия, рассчитанный на несколько лет. На первом этапе планируется восстановить разрушенную войной инфраструктуру в секторе Газа. Должны быть улучшены электро- и водоснабжение и медицинское обслуживание. (...) Второй этап начнется только после более длительного периода затишья конфликта. На этом этапе поднять экономику сектора Газа могут помочь амбициозные проекты. Они включают строительство искусственного острова с портом и сухопутного коридора между сектором Газа и Западным берегом реки Иордан. Однако в качестве условия Лапид указал, что Палестинская национальная администрация президента Аббаса, враждующая с ХАМАС, должна будет взять на себя гражданский контроль в секторе Газа".

"Вряд ли стоит ожидать, что ХАМАС согласится на лишение себя власти. Поэтому на данный момент Лапид, вероятно, стремится выиграть время. В накаленной обстановке после недавней войны в Газе даже соглашение о долгосрочном прекращении огня было бы успехом. И помощь Египта в качестве посредника здесь крайне необходима", - заключает Süddeutsche Zeitung.