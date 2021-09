14 сентября 2021 г. Мэттью Кэмпбелл | The Sunday Times "Человек, которого не смог убить Путин": новый документальный фильм рассказывает об отравлении Алексея Навального "Юлия Навальная никогда не забудет телефонный звонок, который раздался одним утром в Москве прошлым летом. Было 6.40 утра, и она собиралась ехать в аэропорт, чтобы встречать своего мужа, Алексея Навального. Самый известный активист российской оппозиции вел кампанию в поддержку своих сторонников в обширных сибирских регионах", - пишет британская газета The Sunday Times. "Звонила его помощница Кира Ярмыш, сообщившая, что он заболел на обратном пути. Самолет совершил вынужденную посадку в Омске, и он попал в больницу. Юля, не волнуйся, Алексея отравили, сказала она. Она была в шоке, она рассказывала мне все в спешке. Я ответила: ясно и повесила трубку ", - говорится в статье. "Юлия редко дает интервью, но документальный фильм Channel 4, который покажут в среду в 22:00 - как раз когда Россия готовится голосовать на парламентских выборах в пятницу, участие в которых сторонникам Навального запрещено - включает кадры, на которых она вновь вспоминает и переживает покушение на его жизнь с помощью нервно-паралитического агента в прошлом году". "Услышав эту новость, она села в такси и помчалась в аэропорт, где ей предстояло двухчасовое ожидание следующего рейса в Сибирь. "Я пошла выпить кофе, села и по моему лицу потекли слезы". "20 августа стало началом необычайного испытания, затребовавшего каждой капельки знаменитой боевой энергии Юлии. Сначала врачи омской больницы отказывались принять непримиримую блондинку в темных очках и черной кожаной куртке, если она не представит свидетельство о браке. Но вскоре они уступили. Затем ей пришлось увидеть своего мужа в коме, покрытого проводами и трубками, и, по-видимому, он умирал", - пишет газета. "Самым страшным было увидеть Алексея, - говорит она в документальном фильме "Человек, которого не смог убить Путин ". - У него были конвульсии.... Это было как в фильме "Чужой". Он выгибал спину. Это было ужасно". "Юлия, самостоятельная политическая фигура, поддерживала его во время полицейских рейдов на их квартиру, судебных исков и предыдущих физических нападений. Теперь ей пришлось добиваться разрешения вывезти Навального из страны у человека, подозреваемого в заказе "атаки": Владимира Путина, - пишет The Sunday Times. - Были опасения, что российские врачи, объявившие, что у него не отравление, а "низкий уровень сахара в крови", получили указание дать ему умереть". (...) "Когда немецкому экипажу санитарной авиации в конце концов разрешили доставить Навального в Берлин, Юлия поехала с ним - и, по его словам, любовь к ней вытащила его из пасти смерти после 18 дней пребывания в коме. В январе они вернулись в Москву, где Навального немедленно арестовали за нарушение условий условно-досрочного освобождения и приговорили к 2,5 годам лишения свободы по старым и сфабрикованным обвинениям в мошенничестве. После этого его сеть была в значительной степени разрушена - ее заклеймили как "экстремистскую". Последователей заключили в тюрьму или вынудили уехать в ссылку, - напоминает издание. - Однако Юлия все еще здесь, чтобы присматривать за ним, пока он находится в тюрьме". (...) "Навальный вызвал ярость Путина своими отлично снятыми видео о роскошном образе жизни коррумпированной российской элиты", - отмечает The Sunday Times, добавляя, что в фильме рассказывается, как, когда он был в Томске, сотрудники госбезопасности ворвались в его номер в отеле и измазали его трусы нервно-паралитическим веществом "Новичок". (...) "Различные главы государств, от президента Франции Эммануэля Макрона до президента Европейского совета Шарля Мишеля, звонили Путину, пытаясь убедить его позволить Навальному покинуть страну. В фильме, однако, высказывается предположение, что президент Финляндии Саули Ниинисто, возможно, произвел самое сильное впечатление на российского лидера. По словам Владимира Милова, активиста российской оппозиции, Путин поддерживает "доверительные" отношения с финном, который, возможно, нашел "правильные слова", чтобы убедить его, что отпустить Навального - лучший способ избежать крупного скандала", - сообщается в статье. "Однако Навальный может быть многим обязан пилотам, которые направили самолет в Омск, и бригаде скорой помощи, которая ввела ему атропин - лучшее средство от отравления нервно-паралитическим веществом - до того, как государство успело вмешаться", - констатирует газета. В фильме есть примечательная запись, на которой один из предполагаемых убийц, Константин Кудрявцев, жалуется, что события повернулись против них, и что если бы не аварийная посадка в Омске, все бы закончилось иначе. (...) В последующем появлении на телевидении Путин признал, что агенты госбезопасности следили за Навальным в течение многих лет, но опроверг, что они пытались убить его, говорится в публикации. (...) (...) "Вскоре после ареста Навального в январе его команда разместила в сети его самое взрывное видео: прямую атаку на Путина, рассказывающую о его гаргантюэлевском дворце удовольствий на берегу Черного моря с кальянной, аквадискотекой и крытым хоккейным катком. (...) Фильм посмотрела большая часть взрослого населения России", - заключает The Sunday Times. Источник: The Sunday Times