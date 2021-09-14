Вопрос справедливости, который правительству ФРГ не удается решить

"Около трети еврейских иммигрантов пожилого возраста, приехавших из бывшего Советского Союза, живут в Германии в нищете", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Мы можем радоваться тому, как расцвела жизнь евреев", - сказала федеральный канцлер Ангела Меркель год назад на церемонии в Берлине, посвященной 70-летию Центрального совета евреев Германии. Это объединение было основано в 1950 году, первоначально с целью помочь пережившим Холокост людям, живущим в этой стране, уехать в Израиль или США. Почти никто не хотел добровольно оставаться в стране преступников. "Я поражен, что Вы можете дышать этим воздухом", - писал еврейский историк религии Гершом Шолем своему коллеге Хансу-Йоахиму Шопсу в 1949 году".

"Тот факт, что сегодня в Германии насчитывается около 130 еврейских общин с примерно 100 тыс. членов и еще 100 тыс. евреев, не входящих в общины, объясняется, в частности, еврейской иммиграцией после 1991 года из стран-преемниц Советского Союза. До 2005 года более 220 тыс. человек приняли приглашение федерального правительства приехать в Германию в качестве "контингентных беженцев". Без этой иммиграции многие стареющие и небольшие общины не смогли бы выжить в то время. Около 90% евреев, живущих сегодня в Германии, принадлежат к этой группе русскоязычных иммигрантов и их потомков", - говорится в статье.

"При этом около 70 тыс. из этих иммигрантов зависят в старости от выплаты базового социального пособия, потому что их пенсии не хватает на жизнь, - указывает издание. - Проблема широко распространенной бедной старости среди евреев, живущих в Германии, известна уже много лет. Причина состоит в том, что в отличие от группы поздних переселенцев, прием которых также был обоснован особой исторической ответственностью, при расчете их пенсии в Германии не учитывались основания для выплаты социальных пособий, действовавшие в странах происхождения".

"Партии ХДС, ХСС и СДПГ включили этот вопрос в свое коалиционное соглашение в 2018 году. "Для трудных случаев социального обеспечения мы намерены сделать возможной выплату компенсаций из фонда", - говорится в документе. Такая возможность должна была рассматриваться и в отношении контингентных беженцев-евреев. Теперь же срок соответствующего соглашения о финансировании между федеральным правительством и землями истекает. В письме федерального министерства труда, о котором сообщает издание Der Tagesspiegel, говорится, что заключения соглашения до конца срока полномочий правительства не ожидается", - передает издание.

"Правительству неоднократно напоминали об этой нерешенной проблеме. Для еврейской общины это вопрос справедливости - в старости не впасть в нищету не по своей вине, приехав в страну по приглашению немецкого государства. Еще в феврале 2019 года СвДП, Левая партия и "зеленые" предлагали различные идеи - от заключения соглашений о социальном обеспечении с соответствующими государствами до уравнивания в правах в законе о пенсии за иностранный трудовой стаж. "Только дальнейшее бездействие не должно быть вариантом", - заявили они в совместном предложении. Однако коалиционные фракции отвергли его, указав на согласованный фонд выплат для тяжелых случаев. Создать который, по-видимому, не удалось".

"Неприятно осознавать, что федеральное правительство до сих пор не смогло обеспечить достойную пенсию по старости для еврейских иммигрантов. Годы откладывания этого вопроса тем более горьки, что многие из тех, кого он касается, уже находятся на закате своей жизни, - констатирует Die Welt. - Теперь, по крайней мере, следующее федеральное правительство должно поторопиться найти решение в начале срока своих полномочий".