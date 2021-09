14 сентября 2021 г. Лена Сан и Джоел Эченбах | The Washington Post Невакцинированные люди в 11 раз чаще умирают от Covid-19, установили ученые "Для людей, которые не были полностью вакцинированы этой весной и летом, вероятность госпитализации и смерти от Covid-19 в 11 раз выше, чем для тех, кто был полностью вакцинирован, утверждается в одном из трех крупных исследований, обнародованных Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Об этом сообщает The Washington Post. (...) "Второе исследование показало, что вакцина против коронавируса Moderna более эффективна в предотвращении госпитализаций, чем ее аналоги от Pfizer-BioNTech и Johnson & Johnson. Эта оценка основана на крупнейшем на сегодняшний день в США исследовании реальной эффективности всех трех вакцин с участием около 32 тыс. пациентов в больницах, отделениях неотложной помощи и клиниках неотложной помощи в 9 штатах с июня по начало августа, - сообщает издание. - В то время как три вакцины в совокупности оказались эффективными в предотвращении госпитализации на 86%, защита была значительно выше среди реципиентов вакцины Moderna (95%), чем среди тех, кто получил Pfizer-BioNTech (80%) или Johnson & Johnson (60%). Этот вывод перекликается с небольшим августовским исследованием, проведенным Mayo Clinic Health System, еще не прошедшим экспертную оценку, которое показало, что вакцина Moderna более эффективна, чем Pfizer-BioNTech, в предотвращении инфекций во время волны заражений дельта-вариантом". (...) "Вирус унес жизни более 650 тыс. человек в Соединенных Штатах, причем в среднем за последние восемь дней умирало около 1500 человек в день - таких цифр не наблюдалось с начала марта, согласно данным, проанализированным The Washington Post". (...) Данные новых исследований в целом "согласуются с выводами других работ: вакцины продолжают обеспечивать надежную защиту большинства людей от госпитализации и смерти даже во время всплеска дельта-варианта, но они менее эффективны для защиты пожилых людей, особенно тех, у кого есть сопутствующие заболевания, - пишет газета. - По оценкам CDC, высокозаразный дельта-вариант в настоящее время составляет более 99% новых коронавирусных инфекций". (...) "В докладе CDC, в котором анализировалась эффективность вакцины по брендам, исследователи изучали, насколько хорошо вакцины защищают от тяжелого заболевания. Они оценивали эффективность по сравнению с госпитализацией и отдельно по поездкам в отделение неотложной помощи или неотложной помощи. Общая эффективность предотвращения поездок в отделения неотложной помощи или неотложной помощи составила 82%. Эффективность была самой высокой среди получателей Moderna (92%), за которыми следовали Pfizer (77%) и Johnson & Johnson (65%), - указывает газета. - Доклад CDC не объясняет, почему Moderna может быть более эффективной. Одна из возможностей состоит в том, что доза мРНК Moderna в три раза больше, чем у Pfizer-BioNTech. Интервал между прививками также больше: четыре недели для Moderna вместо трех недель для Pfizer-BioNTech. Некоторые исследования показали, что более длительные интервалы между прививками, в том числе гораздо более длительные периоды, превышающие четыре недели, могут быть полезны для формирования иммунитета". "Но исследователи обнаружили снижение эффективности против госпитализаций среди взрослых 75 лет и старше и предположили, что снижение могло быть связано с ослаблением иммунитета и влиянием более заразного варианта. Однако в докладе отмечается, что "это умеренное снижение следует интерпретировать с осторожностью" и оно может быть связано с изменениями в коронавирусе, ослаблением иммунитета, сформированного вакциной, с течением времени или "комбинацией факторов". "Тем не менее, три вакцины показали сохраняющуюся надежную защиту для всех взрослых - более 82% - от госпитализации и попадания в отделения неотложной помощи", - констатирует издание. (...) "Другое исследование CDC показывает, что вакцины претерпели некоторое снижение эффективности, поскольку дельта-вариант стал доминирующим, особенно среди взрослых в возрасте 65 лет и старше, но защита от тяжелых заболеваний и смерти остается сильной, хотя и в меньшей степени в этой старшей группе. CDC проанализировал данные о более чем 600 тыс. случаев заражения Covid-19, госпитализации и смерти среди людей 18 лет и старше в зависимости от статуса вакцинации, о которых сообщалось с 4 апреля по 17 июля в 13 штатах и городах". "Согласно оценке доклада, эффективность вакцины упала с 90% в первой части этого периода, когда дельта еще не набрала значительных оборотов, до менее 80% с середины июня до середины июля, когда дельта начала вытеснять все другие конкурентные варианты вируса. Эффективность против госпитализации и смерти практически не снизилась в течение всего периода". (...) (...) "По данным CDC, в период с 20 июня по 17 июля на вакцинированных людей приходилось 14% госпитализаций с Сovid-19, и 16% смертей, что примерно вдвое больше, чем весной. Но это неудивительно, учитывая, что масштабы вакцинации резко увеличились в США. Можно ожидать увеличения процента вакцинированных людей среди госпитализированных или умерших, если они составляют большую часть населения. CDC заявил, что его данные показали лишь очень небольшое снижение защиты от тяжелого течения заболевания и смерти, если принять во внимание более высокие показатели вакцинации". "Вакцины сохраняют высокую защиту от тяжелого течения заболевания, - говорит Уильям Мосс, исполнительный директор Международного центра доступа к вакцинам Школы общественного здравоохранения Блумберга Университета Джонса Хопкинса. - Я думаю, что мы слишком завышаем наши ожидания в отношении вакцин, полагая, что они помогут предотвратить заражение людей и передачу вируса". "В третьем исследовании изучалась эффективность двух вакцин мРНК - Pfizer-BioNTech и Moderna - среди пациентов пяти больниц (...) с 1 февраля по 6 августа. В докладе установлено, что мРНК-вакцины на 87% эффективны в предотвращении госпитализаций и остаются высокоэффективными даже во время преобладания дельта-варианта. Эффективность предотвращения госпитализаций упала до 80% среди лиц 65 лет и старше по сравнению с 95% среди лиц в возрасте от 18 до 64 лет", - говорится в публикации. (...) Источник: The Washington Post