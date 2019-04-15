Через несколько десятилетий наш мозг будет связываться с компьютерами, образуя "интернет мыслей" с непосредственным доступом к информации

"Ученые и исследователи, размышляющие о будущем, считают, что общественные достижения в области компьютерных и биотехнологий попадут прямо в голову - в самом буквальном смысле", - пишет Daily Mail.

В новой статье, опубликованной в издании Frontiers in Neuroscience, исследователи в рамках международного сотрудничества предрекают, что в течение нескольких следующих десятилетий будут совершены новаторские разработки в области "Интерфейс человеческого мозга/облачная сфера", говорится в статье.

"По утверждению исследователей, используя комбинацию нанотехнологий, искусственного интеллекта и других, более традиционных компьютерных технологий, люди смогут напрямую подключать свой мозг к облаку компьютеров для получения информации из интернета в режиме реального времени", - пишет газета.

По словам Роберта Фрейтаса-младшего, старшего автора исследования, парк наноботов, встроенных в наш мозг, будет служить связующим звеном с умами других людей и суперкомпьютерами, обеспечивая возможность загрузки информации, как в фильме "Матрица".

"Эти устройства смогут перемещаться по сосудистой системе человека, преодолевать гематоэнцефалический барьер и точно самопозиционироваться среди или даже внутри клеток мозга", - поясняет Фрейтас. - Затем они будут передавать закодированную информацию по беспроводной связи в облачную сеть суперкомпьютеров и из нее для мониторинга состояния мозга в режиме реального времени и извлечения данных".

Исследователи утверждают, что прогресс не остановится на объединении людей и компьютеров. Мозговая сеть также может помочь сформировать то, что они называют "глобальным супермозгом", который позволит мыслить коллективно, говорится в статье. Так, в недавних экспериментах исследователи уже продемонстрировали возможность объединять человеческие мозги в мозговую сеть BrainNet для решения коллективных задач. Записывая электрические сигналы мозга испытуемых с помощью электроэнцефалограмм (ЭЭГ) и передавая реакцию на светодиодные вспышки, ученые координировали игру, подобную "Тетрису", в которой каждый человек отвечал за подбор падающих фигур, пишет газета.

Чтобы достигнуть продвинутых уровней передачи информации от мозга к облачной среде, ученые говорят, что они должны будут совершить большое число прорывов в области технологий и медицины, не самыми мелкими из которых будут системы, обеспечивающие прямую передачу информации.

"Эта задача включает в себя не только поиск полосы для глобальной передачи данных", - отметил доктор Нуно Мартинс. Также важен и вопрос о том, как запустить обмен данными с нейронами через крошечные устройства, встроенные глубоко в мозг. Даже если бы такая технология и существовала, добавляют исследователи, вводить множество высокотехнологичных наночастиц в свой мозг безопасно может оказаться намного сложнее, чем кажется.

"Будет необходим детальный анализ биораспределения и биосовместимости наночастиц, прежде чем их можно будет рассматривать в качестве элементов развития человека", - сказал Мартинс.

"Тем не менее, с учетом того, что эти и другие многообещающие технологии разрабатываются все более быстрыми темпами,"иннтернет мыслей" может стать реальностью уже до конца столетия", - заключают исследователи.