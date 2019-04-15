Макрон принял двух кандидатов на украинских президентских выборах - Порошенко и Зеленского

"В пятницу, 12 апреля, бурная украинская избирательная кампания выбрала в качестве местожительства Париж, где Эммануэль Макрон поочередно принял в Елисейском дворце двух кандидатов, вышедших во второй тур украинских президентских выборов. Молодой и неопытный комик Владимир Зеленский, занимающий первое место (30,24% голосов), открыл бал в 3 часа дня, за ним последовал его соперник Петр Порошенко (15,95% голосов)", - пишет журналист Le Monde Бенуа Виткин.

"По нашим данным, именно команда Зеленского выступила с подобной инициативой и предложила французской стороне встретиться. Для молодого кандидата, который мечтает стать "украинским Макроном", интерес очевиден: показать свою близость с лидером, популярным на Украине, обосновать свою международную значимость и, вопреки тому, что его в карикатурном видепредставляют, как человека, которым манипулируют русские, напомнить о том, что его лояльность направлена в сторону Запала", - отмечает автор статьи.

"Когда Порошенко, в свою очередь, стал добиваться переговоров, Елисейский дворец согласился, но добавил в повестку дня встречу с Зеленским, чтобы не создавать впечатления, что он покровительствует какому-то лагерю", - говорится в публикации.

"Французская сторона придерживается мнения, что команда Владимира Зеленского остановила свой выбора на Париже, потому что считает, что Берлин полностью поддерживает кандидатуру Порошенко", - указывает Le Monde.

"Для Парижа эти консультации также дали возможность "напомнить о приверженности Франции Украине и ее желании увидеть, как страна движется вперед", по выражению Елисейского дворца. Франция, как и Германия, является крестным отцом Минских соглашений по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, которые применяются лишь частично, - говорится в статье. "Мы собираемся напомнить, по согласованию с Берлином, о том, что Украина также должна прилагать усилия", - заявил в четверг президент.

"Иными словами, речь идет о том, чтобы разгадать тайну Зеленского. Этот новичок на украинской политической сцене смел своих соперников за несколько месяцев, однако комик довольно пространно высказывался о своих намерениях, в том числе, в отношении конфликта с Россией. Его победа может стать прыжком в неизвестность как для украинцев, так и для партнеров Киева", - пишет Виткин.

"Хотя Зеленский выступает против любого соглашения, при котором пришлось бы "отказаться от территорий или от населения" Донбасса, актер считает приоритетным заключение соглашения о прекращении огня и намерен реформировать минский формат переговоров, включая в него Вашингтон и Лондон - подобный проект имеет мало шансов получить одобрение других стран-участниц - Франции, Германии, России", - комментирует журналист.

"Петр Порошенко, завсегдатай этих мест, со своей стороны, счел необходимым продемонстрировать свое согласие с Эммануэлем Макроном, - отмечает Le Monde. - С самого начала избирательной кампании Порошенко подчеркивал свой статус лидера, которого ценят на Западе, который подписал соглашение об ассоциации с Евросоюзом и добился безвизового въезда в ЕС для своих сограждан. Перед поездкой в Париж он также встретился с канцлером Ангелой Меркель в Берлине".

"В четверг уходящий президент предпринял последнюю попытку, неожиданно объявив о создании специального антикоррупционного суда, столь долгожданного для украинского гражданского общества и стран Запада", - говорится в публикации.

"Подобная дипломатическая вылазка в любом случае представляет собой благоприятную паузу в избирательной кампании, которая становится все более грязной. Президентский лагерь множит число нападок и намеков по поводу предполагаемой наркомании Зеленского или его предполагаемой уязвимости перед лицом Москвы. С начала недели на предвыборных плакатах Порошенко было изображено лицо кандидата, противостоящего не своему противнику, а непосредственно Путину", - описывает автор статьи.

"В то же время расследование независимых журналистов раскрыло то, что Зеленский часто ездил в Женеву, чтобы встретиться с олигархом Игорем Коломойским, с которым, как он утверждает, у него лишь поверхностные отношения", - указывает газета.