Почему мы обожаем или ненавидим "Игру престолов"

"Конечно, первая категория - это поклонники, прочно обосновавшиеся на Железном троне. Но в тот момент, когда стартует показ 8-го сезона, находятся и ворчуны, ностальгирующие по устаревшему телевизору", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Ольвье Перрен в обзоре прессы.

"Знаком огромной популярности сериала, показанного на кабельном канале HBO стало то, что девять слов, чаще всего употребляемых в Twitter в воскресенье вечером, были связаны с миром писателя Джорджа Р. Р. Мартина. Сериал настолько содержательный, что многие предпочитают смотреть его дома в тишине, чтобы не упустить ни одной подробности, намека, предпочитая даже откладывать просмотр, чтобы несколько раз пересмотреть ту или иную сцену", - говорится в статье.

"Однако, единодушия в отношении качества "Игры престолов" не наблюдается, как отмечалось в понедельник утром в новостной рассылке "Точка дня" сайта Heidi.news. По мнению франко-швейцарской компании, ведущей свою деятельность исключительно в сети интернет, на самом деле необходимо различать "тех, кто устраивает разнос напыщенной атмосфере" от "тех, кто воздает должное этой настольной книге по политической философии". Стоит отметить и тех, кто даже "оценивает величайшие состояния Вестероса", как, например, агентство Bloomberg", - говорится в статье.

"Издание Le Monde взвешивает все за и против, сначала Фредерик Жуаньо усматривает в сериале "великую политическую сагу", населенную "бескомпромиссными деспотами" из "непримиримых феодальных вотчин", "советниками-заговорщиками" и прочими "наследственными войнами, поруганными альянсами, преданными идеалами " и "жестокими государственными интересами", - передает Перрен.

"И наоборот, Уильям Одюро рассказывает нам, почему он "ненавидит "Игру престолов" в "сварливой полемической заметке", где он критикует этот "затянутый, плохо выстроенный и неблагодарный сериал, [...] ставший эталоном поп-культуры".

"Так что же от этого после всех этих милых избиений и погромов? - задумывается автор обзора. "Безусловно сильные моменты. Кровавая свадьба в духе Скорсезе, обрушивающая на ваши глаза изображения разгула насилия. [...] Величественные пейзажи, благодаря которым возродился туризм в Хорватии (по крайней мере, так сказал мне сотрудник таможни). И культовые реплики, такие как "Ничего ты не знаешь, Джон Сноу" и "Ланнистеры всегда платят свои долги", весьма полезные для повседневной разговоров у кофемашины", - пишет Одюро.

"Какова же сила подобных телесериалов, построенных по принципу матрешки, обыгрывающих "очевидное господство Netflix и предполагаемую борьбу не на жизнь, а на смерть феодальных капиталов, столь же гигантских, как Amazon, Apple и Disney"! Поскольку "Игра престолов" - это произведение, которое говорит нам прежде всего про сегодняшний день, считает издание LaTribune.fr.

"Но чем обусловлен такой успех? Он "отражает удивительное соответствие между сериалом и ожиданиями международной аудитории. Что, безусловно, делает его важнейшим историческим источником для исследователей, которые интересуются или будут интересоваться нашим временем позже". В сериале ничего не говорится о Средневековье или об Античности, но строго говоря, это в первую очередь раскрывает перед нами то, что человеческие фантазии почти не менялись веками или даже тысячелетиями. Темы, которые нас очаровывают, всегда одинаковы, хотим мы того или нет: борьба за власть, убийства, заговоры, предательства, проституция, насилие, инцест, пытки...", - передает автор обзора.