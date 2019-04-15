Расследование нежелательно

После того, как немецкий журнал Der Spiegel совместно с BBC, ZDF и La Repubblica разоблачил контакты партии АдГ с Россией, партия находится под давлением. Однако это не смутило некоторых депутатов АдГ, планирующих поездку в Крым, пишут журналисты издания Маттиас Гебауэр, Энн-Катрин Мюллер, Северин Вайланд и Вольф Видманн-Шмидт.

"Уже на протяжении недели многие политики Бундестага заняты вопросом о попытке России повлиять на немецкую политику или, если быть точным, о попытке России повлиять на политику АдГ. Депутаты других фракций назначили пленарные дискуссии о контактах правой партии с Россией. Совещание по данному вопросу прошло в президиуме Бундестага. В свою повестку дня включили данную тему Совет старейшин и Парламентский контрольный орган (...)", - говорится в статье.

"В то время как другие фракции встревожены, АдГ остается подозрительно спокойной, - отмечают авторы статьи. - На заседании фракции в прошлый четверг эту тему, по словам участников, обсуждали лишь кратко: о ней немногословно высказался глава фракции Александр Гауланд, никаких вопросов и выступлений не было. В проекте протокола среди 18 главных тем отмечено лишь следующее: "Александр Гауланд указывает на то, что контакты членов фракции АдГ в Бундестаге с Россией являются обычными, и просит соблюдать коллегиальность в случае, если по поводу этих контактов к членам фракции будут обращаться СМИ".

Публично расследования данного вопроса также не требует ни один ведущий политик АдГ, продолжает издание. Наоборот, председатель партии Йорг Мойтен и глава фракции Алис Вайдель заявили о "целенаправленной кампании" против АдГ, а юрист фракции Штефан Бранднер напомнил о скандале с журналистом Der Spiegel Клаасом Релоциусом, который лгал в своих репортажах и поставил под сомнение правдоподобность издания.

Тем не менее, указывают авторы статьи, давление на партию велико. Так, спикер фракции СвДП по внутриполитическим вопросам Константин Куле заявил: "Список попыток незаконного влияния на демократические процессы принятия решений в Германии и ЕС длинный. Кибератаки на критические инфраструктуры, российское влияние на политиков и партии, скрытые кредиты на предвыборные кампании от российских госбанков или целенаправленные кампании по дезинформации в преддверии выборов и референдумов". "Именно в преддверии выборов в Европарламент стоит опасаться, что число таких акций увеличится", - передает Der Spiegel слова политика.

При этом, отмечают журналисты, скоро предвидится новая волна возмущения: уже на этой неделе несколько политиков из АдГ могут отправиться на аннексированный Россией Крым для участия в международном экономическом форуме в Ялте. Несколько дней назад украинское посольство в Германии направило немецкому МИД вербальную ноту, в которой говорится, что посольство будет признательно, если МИД примет меры для того, чтобы "воспрепятствовать поездкам в оккупированные районы Украины". Несколько политиков, упомянутых в документе, заверили, что не планировали ехать на форум. В этом году в нем не примет участие даже Маркус Фронмайер, который все еще значится среди членов оргкомитета на сайте форума.

"Российский немец и депутат Бундестага от АдГ Вальдемар Гердт, в свою очередь, уже принял решение: "Я по-прежнему планирую поехать на экономический форум в Крыму", - заявил он в ответ на запрос. (...) Для него Крым якобы никогда не принадлежал Украине с правовой точки зрения", - говорится в статье.

В прошлый вторник немецкий МИД направил депутатам предупреждение. "Настоятельно не рекомендуется совершать поездки в Крым, - написал дипломат в электронном письме. - Въезд на территорию Крыма через Россию "является преступным деянием в соответствии с украинским законодательством", - передает Der Spiegel.