"Премьер-министр Медведев теряет поддержку в стране. Его сильно ослабили аресты бывших соратников", - указывает журналистка немецкого издания Süddeutsche Zeitung Зильке Бигалке.

"Особенно в связи с арестом Абызова, который до 2018 года входил в число министров Медведева, премьер выглядит слабым. Слишком слабым для того, чтобы защитить своих сторонников и, вероятно, самого себя. (...) Согласно опросам, его правительство больше не поддерживается большинством. (...) Падает и популярность президента Владимира Путина. Он мог бы улучшить свой рейтинг, пожертвовав непопулярным премьером. Но почему Медведев, несмотря на это, остается главой правительства и вторым человеком в государстве?", - задается вопросом издание.

Его отставка была бы идеальным решением для спасения падающей популярности Путина, считает Константин Гаазе, социолог Московского центра Карнеги. "Однако это средство, по его словам, президент предпочитает приберечь до момента, когда оно принесет ему больше пользы, чем сейчас. В конце концов, следующие президентские выборы состоятся только через пять лет. И, возможно, Медведев еще понадобится ему до этого времени". В частности, Путин может готовить для себя преемника, а пост премьер-министра - лучшая позиция для этого. "Медведева могут заменить тогда, когда у Путина будет подходящий кандидат", - передает издание.

Когда с 2008 по 2012 год Медведев заменял Путина на посту президента, "они вели себя как хорошо работающий тандем. Теперь же Медведев - больше тень, чем партнер, - считает Бигалке. - У него, зависимого в политике от президента, нет не только ответов, но и собственной повестки дня. Над премьером посмеиваются как над человеком, которому новейший смартфон намного интереснее внешней политики. Медведев - не только "хромая утка", как называют политика, не переизбранного на новый срок и не имеющего большого влияния. Медведев - "мертвая утка", говорит Гаазе".

"Если у Медведева еще есть политические цели, то они спят непробудным сном. Однако в будущем без Путина, говорит политолог Татьяна Становая, он, наверное, мог бы снова попытаться укрепить в Москве позиции либералов по отношению к консерваторам. По ее словам, для его политической активности есть только одно препятствие: "Превосходство Путина". Ведь его Медведев уважает", - говорится в статье.

Несмотря на общее прошлое, "Путин держится за Медведева не потому, что он ему что-то должен, говорит Татьяна Становая, а потому, что это для него проще, чем устроить соратника в каком-нибудь другом месте. Так как у Медведева больше нет лобби, на другой должности он не получит признания". "То есть Путин держит его рядом с собой, чтобы лучше контролировать своего прошлого преемника", - передает издание.

Кроме того, он "безропотно берет на себя неблагодарную работу: именно Медведева, а не Путина люди винят в первую очередь в непопулярных реформах и своих финансовых проблемах", указывает Бигалке.

Теперь за ближайшим окружением Медведева охотятся силовики, пишет журналистка в заключение. Если Медведев так и не сможет защитить свой лагерь, вскоре он может остаться и вовсе без него, констатирует Süddeutsche Zeitung.