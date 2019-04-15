Несмотря на свержение аль-Башира, у россиян в Судане дела идут как обычно

"Главу Судана Омара аль-Башира, возможно, и свергли в четверг в ходе народной революции, но его российские союзники продолжают свою деятельность в стране, сообщили журналу TIME три российских подрядчика в Судане после восстания.

"Подрядчики из сферы добывающей индустрии периодически работают в Судане с прошлого года в рамках широкого соглашения о сотрудничестве, которое аль-Башир заключил с президентом России Владимиром Путиным в ноябре 2017 года. В то время суданский диктатор заявил, что эта сделка дает России "ключи от Африки" в обмен на российскую защиту от агрессивных действий США" в регионе", - напоминает журнал, ссылаясь на собственный материал от 4 апреля, где рассказывалось о том, что альянс Путина с аль-Баширом вписывается в расширяющуюся кампанию российского влияния в развивающемся мире, где Кремль за последние несколько лет попытался создать разношерстную сеть диктатур.

"В пятницу подрядчики сообщили TIME, что, несмотря на беспорядки в Судане, добывающие предприятия, по большей части, продолжают работу полным ходом. "Конечно, сейчас ситуация немного более нестабильная", - заявил ведущий инженер российской добывающей компании Broker Expert, которая работает в Судане с прошлого года. "У власти новые люди. Но пока все выглядит так, как будто мы движемся вперед, как и планировалось", - указал инженер, попросив не называть его имени, поскольку он не уполномочен говорить со средствами массовой информации".

"Называть ситуацию "нестабильной" - преуменьшение, - пишет автор публикации Саймон Шустер. - В телевизионном заявлении в четверг министр обороны Судана объявил, что аль-Башир был задержан военными, объявил о введении военного положения по всей стране и заявил, что в течение двухлетнего "переходного периода" управлять Суданом будет совет генералов".

"Даже при нынешнем военном руководстве дни России в стране сочтены, считает Халид Омер Юсиф, исполняющий обязанности главы суданской партии "Конгресс, которая выступает против суданского режима. Временные власти "дали понять, что их стратегия основана на нормализации отношений с саудитами и американцами, - указал он в телефонном интервью. - Так что у россиян сейчас нет шансов. Они потеряли своего союзника".

Тем не менее, двое российских инженеров, "с которыми TIME побеседовал в пятницу, сообщили, что планируют вернуться в Судан в ближайшие дни. "У меня уже есть билеты", - заявил один из них. Но были и признаки того, что революция может помешать российским предприятиям в Судане. Руководство российской добывающей компании Broker Expert отказалось отвечать на вопросы, когда в пятницу с ним связался журналист. Один из сотрудников сообщил, что его запланированная поездка в Судан в составе российской группы была отложена на фоне восстания. "Мы должны были вернуться на этой неделе, как раз тогда, когда все это происходило, - сообщил он, также попросив не называть его имени из страха потерять работу. - Мы просто ждем известий о том, что будет дальше". Но на данном этапе восстания представляется, что дверь в Африку, которую аль-Башир открыл для России, остается открытой", - говорится в публикации.