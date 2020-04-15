Российские больницы перегружены из-за коронавируса

"(...) В России из-за несостоятельности системы здравоохранения больницы превращаются в места распространения инфекции. Один врач, не принявший достаточных мер предосторожности, создал очаг заражения в Республике Коми. Обособленный регион на Крайнем Севере за несколько дней стал третьим наиболее пострадавшим районом после Москвы и Санкт-Петербурга. Из-за отсутствия необходимых масок врач, заразившийся во время зарубежной поездки, распространил коронавирус среди сотрудников и пациентов Сыктывкарской областной больницы", - пишет корреспондент La Croix в Москве Бенжамен Кенель.

"Официально в Коми зарегистрировано 305 случаев заражения и три смерти. Безусловно, их намного больше...", - признается местная журналистка. Республика Коми является одним из примеров многочисленных проблем, существующих в больничной системе (...). "В больницах принимаются недостаточные меры безопасности и врачи беззащитны. Это места риска, - предупреждает известный врач Федор Катасонов. - Наши больницы, особенно в регионах, не готовы: старые здания, устаревшее оборудование, плохо обученный персонал, низкая заработная плата... Они работают с подручными средствами, но расплачиваются за государственную политику, направленную на оптимизацию и закрытие, в результате которой в жертву были принесены больницы".

"Очень рано забила тревогу и другой врач. Руководитель профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева обвинила власти в преуменьшении масштабов пандемии и начала раздавать маски и перчатки в больницах. (...) Независимые СМИ множат число репортажей из регионов о вопиющем отсутствии масок, перчаток, термометров, дезинфицирующих средств и других средств защиты. Врачи и медсестры рассказывают, как одни шьют маски из марли, а другие носят одну и ту же маску в течение нескольких дней", - передает автор статьи.

"Сам Владимир Путин признал проблему "дефицитов". Глава Кремля объявил о доплате для врачей (980 евро в месяц) и медсестер (620 евро в месяц). (...) Запоздалая мобилизация, поскольку давление на больницы увеличивается. В Москве, где сосредоточено более двух третей случаев заражения коронавирусом, власти говорят об "очень большом наплыве больных" и признают, что санитарные службы работают в авральном режиме. Видео в социальных сетях показывают длинные очереди машин скорой помощи, выстраивающиеся перед больницами. Появляются тревожные цифры: более 45% новых больных - это люди в возрасте от 18 до 45 лет", - пишет La Croix.

"Давление усиливается еще больше от того, что врачи больше не разделяют стационары для лечения коронавируса и пневмонии, до сих пор такое различие помогало сводить к минимуму цифры пандемии. В Перми на Урале журналистка (Анастасия Петрова) официально умерла от "двусторонней пневмонии", в то время как у нее был положительный тест на коронавирус", - резюмирует Бенжамен Кенель.