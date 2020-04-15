В Тулузе сидящие на карантине студенты испытывают на себе чувство одиночества космонавтов

"(...) Около 60 студентов, заточенных в своих комнатах в Тулузе, чтобы избежать коронавируса, в качестве подопытных кроликов служат для исследования, направленного на измерение воздействия карантина на космонавтов, сталкивающихся с долгосрочными миссиями, такими как полеты на планету Марс. Сидя в своих комнатах площадью 12 кв. метров, студенты тщательно заполняют онлайн-анкеты и подвергаются множеству тестов на реакцию, память или визуальное распознавание с целью измерения их физиологического и психологического состояния", - пишет Le Figaro.

"Эти задания имитируют критические операции, которые должны выполнять астронавты. Речь идет, например, об управлении движением объекта на экране при выполнении вспомогательной задачи, такой как запоминание последовательности чисел", - поясняет 22-летний Том Лоусон, студент первого курса магистратуры по авиационной инженерии. Во время своих редких прогулок которые рассматриваются как выходы астронавтов из космического корабля, студенты отмечают их продолжительность, количество шагов и социальных взаимодействий, которые у них были", - говорится в статье.

"(...) В конце эксперимента проведенные на студентах-добровольцах измерения в сочетании с личностными тестами помогут определить, какие типы профилей лучше всего подходят для того, чтобы выдержать длительный карантин", - отмечает издание.

"Таким образом, мы сможем выдавать рекомендации по отбору и обучению экипажей", - указывает автор этого протокола Стефани Лизи-Дестрез, преподаватель-исследователь Высшего института аэронавтики и космоса и специалист по вопросам изоляции во время пилотируемых полетов .

"Тулузские студенты уже начинают ощущать эффект от карантина. "Труднее вставать, следовать ритму просмотра материала, и, находясь в одном и том же месте, разделять время на работу, развлечения и отдых", - замечает Том Лоусон.

"(...) В отличие от тренированных и подготовленных астронавтов, эти студенты, как и все мы, не были обучены такой практике и должны самостоятельно справляться со стрессом, - объясняет Стефани Лизи-Дестрез. - Впервые мы сможем включить в наши исследования параметр "неопределенности", в частности, в отношении точной даты окончания карантина. Неопределенность очень мучительна, и стресс, который она вызывает, может иметь физиологические последствия, особенно на сон", - отмечает она.

"Эта программа Высшего института аэронавтики в Тулузе, получившая название Teleop, уже дважды тестировалась в 2018 и 2019 годах. (...) В частности в 2019 году в сотрудничестве с НАСА в рамках проекта " SIRIUS-19" - четырехмесячного международного эксперимента по имитации экспедиции на Луну в наземном комплексе, проходившего в России", - говорится в публикации.