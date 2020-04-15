Голливуд, фабрика грез, застигнутая кошмаром коронавируса

"Апокалипсис сегодня"... Пандемия COVID-19 сотрясает американскую киноиндустрию. Всеобщее ожидание, съемки приостановлены, контрактники под угрозой... Как фабрика грез выйдет из этого кошмара? Она надеется на счастливый конец и на потоковое видео, которое завоевывает главную роль", - пишет Le Figaro.

"В Голливуде первым пал агент 007. "Не время умирать ", 25-ый фильм о приключениях Джеймса Бонда слишком удачно оправдал свое название: его выход в прокат был перенесен с апреля на ноябрь", - говорится в статье.

"(...) Голливудские супергерои, которым теперь угрожает организм величиной всего 60 микрон, больше не могут спасти мир... на экране. Как и свою киноиндустрию, пострадавшую от беспрецедентного экономического цунами. Поклонникам сериалов ничуть не легче. Завершенный лишь наполовину 8-й сезон сериала "Родина" теперь повис в воздухе. (...) В то время как в конце марта 3 млрд человек находились на карантине, хотя они как никогда жаждали более захватывающих развлечений, в Лос-Анджелесе Мекка седьмого искусства тоже подверглась двухмесячной самоизоляции: она закрыла свои студии и остановила производственную цепочку. Наихудший сценарий из самых реалистичных фильмов-катастроф, секретом создания которых обладает Голливуд", - указывает автор статьи.

"Неверие, страх, осознание, карантин: процесс был таким же, как и везде", - резюмирует Дидье Аллуш, кинокорреспондент Canal + и TV5 Monde в Голливуде. (...) "В Соединенных Штатах больше не ведется ни одной съемки", - утверждает Дидье Аллуш. И даже если проект уже находился не на стадии съемок, а на стадии редактирования или постпроизводства, то его продвижения уже не будет. Время словно застыло".

"Энни, помощник режиссера сериала "Эйфория" (OCS), уже две недели сидит без работы и как минимум восемь недель продлится остановка съемок. "Как и у меня, у большинства людей моей профессии есть сбережения всего на 3 месяца", - волнуется она. В отрасли, где трудятся чуть более 100 тыс. самозанятых работников, которым платят по часам, по дням или, в лучшем случае, по неделям, карантин без четкой конечной даты является синонимом безработицы и банкротства. "С подсознательным чувством страха не заболеть, потому что для многих медицинская страховка - это роскошь".

"(...) Для работодателей потери оказываются ошеломляющими: отмены фестивалей или премьер, отсрочки или остановки производства - график составления программ переживает постоянные перестановки. А без заметности не будет никакого успеха!", - пишет Le Figaro.

"(...) Воздействие на голливудский "сезон", от фестивальных красных дорожек до королей "Оскара", уже необратимо. "Большинство фильмов для "Оскара" обычно снимаются в июне для осеннего выхода в прокат. В связи с пандемией этот календарь уже устарел, - отмечает Дидье Аллуш. - Академия планирует отложить дату следующей церемонии на несколько месяцев или даже отменить ее".

"В центре бури неуверенности уже формируется "новый Голливуд". Временное закрытие кинотеатров открывает двери для других главных действующих лиц. Получившие большую популярность в последние годы видео-сервисы по запросу ускорили непреодолимый рост, получив аудиторию, "находящуюся в неволе". Первый симптом? Внезапное возвращение фильма "Заражение" Стивена Содерберга в топ-10 потокового вещания через 9 лет после его выхода! Шум вокруг этого пророческого триллера, изобразившего пандемию, близкую к COVID-19 с почти документальной точностью, даже побудил его звезд Мэтта Дэймона, Кейт Уинслет и Марион Котийяр снять в сотрудничестве с учеными послания о противоэпидемической профилактике", - указывает издание.

"(...) Даже потоковые платформы оказались затронуты кризисом. "Они вложили огромные средства в контент, художественную и научно-популярную литературу, сериалы и фильмы, которые больше не выходят из-за COVID-19, - объясняет сценарист Скотт Кауфер. - В 2020 году ожидалось более 600 сериалов. Мы все стали пожирателями новинок. Если производство не возобновится в течение 3 месяцев, то каталоги стримеров и телеканалов - даже самые лучшие - потеряют свою привлекательность для зрителей", - предостерегает он.

"(...) В Голливуде вопрос "до и после" COVID-19 возникает в основном уже с точки зрения сценариев, - говорится в статье. "Наша манера рассказывать истории изменится навсегда, - предупредил Джейсон Блум, продюсер фильма "Человек-невидимка", в конце марта в интервью The Hollywood Reporter. - Все, что предшествовало пандемии, покажется нам таким устаревшим...".