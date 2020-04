15 апреля 2020 г. Джекки Сэйлоу | New York Post Воспаления на стопах могут быть ранним признаком коронавируса, утверждают эксперты "Испанские врачи утверждают, что воспаления на стопах могут быть новым специфическим симптомом коронавируса", - передает The New York Post. "По информации Newsflash, Генеральный совет официальных подиатрических колледжей Испании предупредил экспертов о том, что некоторые пациенты с COVID-19 имеют очаги поражения на стопах, "похожие на поражения при ветряной оспе или кори". "Это очаги поражения синюшного цвета (очень похожие на поражения при ветряной оспе, кори или обморожении), которые обычно появляются на пальцах ног и обычно заживают, не оставляя шрамов", - заявили ученые. Специалисты в области здравоохранения указали, что этот странный симптом наблюдается в основном среди молодых пациентов с коронавирусом в Италии, Франции и Испании. "Наблюдается все более частое выявление этого симптома у пациентов, страдающих COVID-19, особенно у детей и подростков, однако он встречался также и у некоторых взрослых", - указала группа. "Совет отметил, однако, что это открытие пока не подтверждено достаточными научными исследованиями. "Очевидно, что в связи с непродолжительным периодом мы пока не можем говорить о научных доказательствах", - говорится в их докладе. "Между тем, Международная федерация подиатров опубликовала сообщение о 13-летнем мальчике, который в прошлом месяце пожаловался на язвы на стопах. Первоначально было сделано предположение, что его укусил паук, но позже он начал испытывать симптомы коронавируса. (...) Позднее врачи установили, что у его сестры и матери, пораженных коронавирусом, был жар, кашель и проблемы с дыханием за 6 дней до появления повреждений на ногах", - говорится в статье. "Генеральный совет официальных подиатрических колледжей Испании в настоящий момент призывает медицинских работников обратить повышенное внимание на воспаления на стопах как на возможный ранний симптом вируса, который заразил почти 2 миллиона человек по всему миру. "Совет подиатров призывает свои колледжи и его членов сохранять бдительность, потому что это может быть признаком обнаружения COVID-19 и может позволить избежать распространения инфекции", - заявили его представители. Источник: New York Post