Мог ли коронавирус быть создан в лаборатории?

"Эта гипотеза появилась почти одновременно с вирусом: на протяжении нескольких месяцев ходит утверждение о том, что коронавирус нового типа имеет вовсе не природное происхождение, а создан человеком - как вид биологического оружия. Насколько это может правдой?", - задается вопросом немецкое издание Die Welt.

"Во всяком случае того, что вирус появился в китайской лаборатории, не исключил во вторник председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли. "У нас много спецслужб, которые внимательно это изучили, - сказал Милли на пресс-конференции с министром обороны США Марком Эспером. - Поэтому на данном этапе я бы просто сказал: это неоднозначно". Хотя вес доказательств и указывает на природное происхождение вируса, "мы не знаем этого наверняка", сказал он".

"На самом деле окончательные выводы о том, как человек изначально мог заразиться именно новым типом коронавируса, отсутствуют до сих пор, - отмечает издание. - (...) Однако в науке уже есть подвижки: в середине марта исследователи из команды шведского микробиолога и профессора Кристиана Андерсена опубликовали свой анализ семейства коронавирусов. В нем ученые целенаправленно изучили, мог ли вирус быть создан искусственным путем".

"Для этого они изучили спайковые белки, выросты на поверхности вируса. Возбудитель использует эти шипы, чтобы прикрепиться к клетке-хозяину в легких или глотке или проникнуть в нее. Исследование выявило два важных различия между Sars-CoV-2 и его родственниками: говоря простым языком, белок имеет другое строение и другой состав аминокислот".

"Ученые подчеркивают, что, судя по изученным признакам, новый вирус может особенно легко поражать человеческие клетки. Однако в целом он устроен не настолько оптимально, как стоило бы ожидать в случае с искусственно созданным биологическим оружием. "Это сильное доказательство того, что Sars-CoV-2 не является продуктом целенаправленной манипуляции", - говорится в анализе".

"К тому же абсолютно неясно, зачем нужно было бы разрабатывать Sars-CoV-2 из до этого безобидного для человека вируса, а не из давно известных коронавирусов, как MERS или SARS. Поэтому ученые считают сценарий разработки вируса в лаборатории неправдоподобным", - говорится в статье.

"Они рассматривают только вариант естественной передачи вируса человеку: либо он передался напрямую от летучих мышей, либо через животное, ставшее промежуточным хозяином. Однако пока неясно, мутировал ли Sars-CoV-2 ранее и поэтому легче прикрепляется к человеческим клеткам - или же позднее, когда он, возможно, уже циркулировал среди людей, но был еще не распознан", - пишет Die Welt.