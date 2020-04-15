Целебная сила молитвы

"На протяжении двух столетий ученые пытаются определить эффект молитвы, - пишет немецкое издание Die Zeit. - (...) Первую попытку предпринял в XIX веке британский исследователь Фрэнсис Гальтон, троюродный брат Чарльза Дарвина. С помощью статистики он хотел выяснить: благоприятно ли сказываются на британском короле молитвы общества о его здравии? Для этого он проанализировал данные о жизни всех мужчин королевского дома с 1758 по 1843 год и пришел к выводу: члены королевской семьи жили не дольше, а меньше простых смертных. Гальтон также установил, что церкви так же часто разрушались пожарами, молнией, землетрясениями и лавинами, как и обычные здания. И, наконец, неутомимый исследователь сравнил биографию ведущих представителей церкви, например, Мартина Лютера, с биографией других важных личностей своего времени и выяснил: благочестивые деятели скорее жили меньше, чем другие известные люди, и часто имели никудышное здоровье. (...) Для исследователя это стало свидетельством того, что молитвы не приносят ожидаемого эффекта".

Неудивительно, что его эссе о "статистическом исследовании эффективности молитв" вызвало в 1872 году всеобщее возмущение. Однако психологи и медики до сих пор пытаются определить силу молитвы.

"К сожалению, различные исследования дают очень разные результаты. Иногда они, кажется, доказывают положительное воздействие молитвы - например, молитвы за тяжелобольного человека. Но иногда ученые приходят и к противоположному результату. Состояние некоторых пациентов даже ухудшается, когда за них молятся - странный эффект, который исследователи среди прочего объясняют тем, что больные беспокоятся: "Неужели я настолько болен, что за меня уже нужно молиться?".

Тем не менее, пишет издание, молитвы как минимум являются психологическим фактором, который может играть важную роль во время болезни или в процессе выздоровления.

"Например, это было доказано в исследовании, проведенном несколько лет назад экспертом по психологии религии Себастьяном Муркеном, который сегодня преподает в Марбурге. В реабилитационной клинике для онкобольных он изучал роль религиозности в борьбе с раком груди. (...) Исследование показало, что религиозность действительно может помочь - но только при определенных условиях".

"Согласно исследованию Муркена, опору в религии находили для себя прежде всего глубоко верующие пациенты с положительным образом Бога. Их предположение о том, что " что Бог ни делает, все к лучшему", позволяло им найти смысл в их болезни и относиться к ней конструктивно. Те же, кто имел в душе образ карающего Бога, чаще страдали от тревожных и депрессивных состояний; упреками, основанными на религии, эти пациенты подвергали себя дополнительному давлению. Нерешительные представители "средней" религиозности в основном терзались сомнениями. Таким образом, в зависимости от взглядов, вера может иметь различный эффект - вывод, который Муркен сформулировал следующим образом: "Религия помогает прежде всего тем, кто сильно верит в то, что она им поможет".

"Концентрируясь на положительных образах и представлениях (будь то "Бог", "Аллах" или "Будда"), верующие внутренне настраиваются на ожидаемый положительный эффект - и таким образом ему и способствуют. Этот принцип медики описывают как "целебную силу ожидания" или эффект плацебо". (...) Согласно некоторым серьезным исследованиям, с помощью препаратов плацебо можно добиться до 50% эффекта настоящего медикамента", - отмечает издание.

"Что при этом происходит в организме, описал исследователь плацебо Манфред Шедловски: "Сильное чувство ожидания меняет химические процессы в мозге, выделяются нейтротрансмиттеры, и эти изменения по нервной системе передаются организму, где они часто запускают желаемый эффект".

"Подтверждения такой интерпретации можно найти даже в Библии, - пишет издание. - Каких бы больных ни исцелял Иисус, будь то "кровоточивая женщина" (Евангелие от Луки, гл.8, ст.48) или слепой (Евангелие от Луки, гл. 18, ст.42), он говорит: "Вера твоя спасла тебя" (а не "Бог спас тебя", как можно было бы предположить)".

"Как известно теологам (и медикам), эффект ожидания можно усилить соответствующими условиями: особенно полезным является наличие человека, являющегося авторитетом и вызывающего доверие (священник или врач), который советует соответствующее лечебное средство. Важное значение имеет и регулярное повторение положительно воспринимаемого действия (молитва или прием медикамента). И не в последнюю очередь пользу несет и то, что пациент (или верующий) ощущает себя вовлеченным в важный ритуал, который включает и его окружение и дает смысл собственной жизни".

"Впрочем, ни эффект плацебо, ни эффект религии невозможно точно предсказать, - пишет издание в заключение. - (...) Можно лишь попытаться создать лучшие для этого условия и быть внутренне открытым для того, чтобы повысить вероятность желанного эффекта. В то же время стоит внутренне избавиться от идеи, что ты можешь все держать под контролем. Всеведением - об этом говорят нам все религии - человек не наделен".