Как Западу следует вести себя в отношениях с Россией

"Когда-нибудь Россия снова будет заинтересована в хороших отношениях с Европой. А до тех пор Кремлю нужно дать понять, что у нарушений правил есть своя цена", - пишет на страницах немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Рюдигер фон Фрич, занимавший должность посла ФРГ в России с 2014 по 2019 год.

"Российский правитель обострил ситуацию [на Украине], потому что чувствует провокацию со стороны президента Зеленского, принимающего меры против промосковских олигархов на Украине, потому что в очередной раз чувствует себя униженным США, потому что нам небезразлична судьба российских правозащитников, потому что все больше усложняется ситуация вокруг выборов осенью, потому что Крым испытывает большие трудности без водоснабжения с материковой Украины. Все это заставляет его действовать", - полагает дипломат.

"В очередной раз проявляется привычная модель внешнеполитических действий России: она следует не столько крупной стратегии, сколько краткосрочным тактическим вариантам. Сторону оппонента держат в неведении и испытывают ее, а собственные действия определяются не в последнюю очередь реакцией другой стороны. Решительные действия Запада, объявление об ужесточении мер, во много воспрепятствовали усугублению ситуации в 2014-2015 годах", - напоминает автор статьи.

Сегодня, пишет фон Фрич, "Россия рискует потерять свое международное значение", а "российская экономическая модель неустойчива, реформы анонсируются и погрязают в коррупции, непомерной бюрократии и подавлении частной инициативы. И Москва прекрасно понимает, что значит, в долгосрочной перспективе делать ставку только на китайскую карту. Имея экономику меньше, чем у Италии, невозможно сформировать альянс на равных с мощно развивающейся Поднебесной. Россия уже является объектом китайских планов по созданию "Шелкового пути", а не их участником".

"Даже если Москва никогда не признает этого: в долгосрочной перспективе в условиях растущей мировой конкуренции Россия задумается над партнерством с Европой. До тех пор наша политика будет нуждаться в трех вещах: во-первых, в терпении и дальнозоркости, ведь перемены не наступят завтра. Во-вторых, любому российскому нарушению правил необходимо решительно противостоять - благодаря трансатлантическому единству. Если Кремль в какой-то степени не исключает действий против Украины, то за это должен быть установлен ценник", - говорится в статье.

"Есть несколько вариантов. Россия неизменно извлекает выгоду из того, что Запад охотно покупает российские гособлигации; небольшую группу российских сверхбогачей, которые обязаны своими миллиардами близости к власти, задевает, когда они больше не могут наслаждаться роскошью Запада; без глобальной сети SWIFT российские финансовые институты не смогут заключать международные сделки".

"Сокращение доходов России от продажи энергоносителей нанесло бы максимальный ущерб - с драматическими последствиями как для России, так и для нас и для мировой экономики. Это нужно иметь в виду", - указывает дипломат.

"Третьим элементом нашей политики в отношении России обязательно должна быть готовность к диалогу. В свете событий последних лет и нынешней эскалации такое требование некоторым кажется наивным. Но захлопнув дверь, никого не впечатлишь. Россия снова будет заинтересована в более тесном сотрудничестве с нами. К этому мы должны быть готовы - а до тех пор делать все возможное, чтобы помочь угнетенному гражданскому обществу той большой страны, которая нам ближе, чем хотели бы внушить нам по безосновательным соображениям кремлевские правители", - резюмирует фон Фрич.