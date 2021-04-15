Путинское бряцание оружием притягивает внимание Запада - и саммит с Байденом

"Если решение Владимира Путина направить десятки тысяч военнослужащих к границе с Украиной в последние несколько недель было вызвано, в первую очередь, желанием привлечь внимание Запада, ему не пришлось слишком долго ждать своей награды. Через несколько часов после того, как его министр обороны во вторник признал, что Россия мобилизовала две армии и три десантные дивизии на позиции, близкие к сотрясаемой конфликтом границе, президент США Джо Байден позвонил в Кремль и предложил провести двусторонний саммит: долгожданный приз для Путина, который жаждет места за самым высоким столом переговоров в мире".

(...) Эксперты делают вывод, отмечает издание, что намерение Москвы состоит в том, чтобы просто напугать своих соседей, протестировать уровень поддержки Украины со стороны новой администрации Байдена и напомнить Белому дому о рычагах воздействия России на европейскую безопасность.

"Россия послала четкий сигнал о том, что в нынешнем контексте ухудшения отношений между США и Россией Москва не готова больше идти на уступки в отношении Украины, - говорит Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий и технологий, российского оборонного аналитического центра. - Месседж был такой: мы либо остановимся там, где находимся сейчас, либо пойдем дальше".

(...) "При нынешнем состоянии российско-украинских отношений у нас нет других инструментов воздействия на Киев, кроме угрозы силы и применение силы. Другие дипломатические инструменты действительно ограничены ", - говорит Пухов, который также является членом общественного совета при Министерстве обороны России.

"Россия делает это не потому, что это жестоко по своей природе, а потому, что это единственный способ оказать на них какое-либо давление или влияние", - добавляет он.

(...) "Дмитрий Тренин, глава Московского центра Карнеги, предположил, что поддержка Киева со стороны Запада повысила ставки в российско-украинском конфликте, сделав его центром более широкой напряженности между Москвой и НАТО и, таким образом, вынудив Кремль занять воинственную позицию. "Благодаря некритической и автоматической поддержке, которую Украина неизменно получает от США и их союзников, Киев имеет возможность поставить Россию в положение, которое немцы и шахматисты называют цугцвангом, - сказал он. - Любой ход, который игрок может или должен сделать, только ухудшает его положение".

(...) Говоря о предложении Байдена о проведении саммита, издание отмечает, что "формат саммита также понравится Кремлю, поскольку фактически исключает Киев из любых переговоров и позволяет Путину проецировать образ двух мировых сверхдержав, решающих будущую судьбу конфликта. Но долгосрочное урегулирование кажется недостижимым в настоящее время, поскольку обе стороны не соблюдают условия Минского соглашения и опасаются, что любые шаги по деэскалации могут быть восприняты другой стороной как возможность для получения дополнительных рычагов".

"В Черное море были направлены российские и натовские корабли, и западный альянс готовит ряд крупных военных учений в восточно-европейских государствах этим летом - этот шаг, вероятно, приведет к нарастанию напряженности. "Вместо того, чтобы заставить Россию вести себя прилично, Запад вносит вклад в динамику, которая в конечном итоге может привести к столкновениям, - подчеркивает Тренин. - Второго пришествия Михаила Горбачева не будет".

"Давайте признаем: региональная война в Европе снова рассматривается как возможная с обеих сторон, и это никого не должно радовать. Даже в США, потому что такая война не ограничится Старым светом, - добавил он. - Пристегните ремни безопасности".