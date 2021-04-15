"(...) Снова слышно бряцание оружием со стороны России на границах Украины, которые, по сути, также являются границами Европы. Это просто военные жесты или подготовка к военному наступлению? В любом случае важно, чтобы Париж и Берлин осовременили свою политику в отношении России с учетом ее последствий на Украине", - пишет Жан-Сильвестр Монгренье, доктор геополитики, исследователь Института Томаса-Мора, автор книги "Мир глазами Москвы" (издательство PUF, 2020), на страницах Le Monde.

"В то время, когда необходимо осознавать возможность дальнейшей эскалации в Донбассе и расширения конфликта, между Францией и Германией существуют разногласия. Первородный грех восходит к "нормандскому формату" (Франция, Германия, Россия, Украина) и Минским соглашениям, с трудом согласованным в феврале 2015 года, - говорится в статье. - Из-за "конструктивных двусмысленностей", которые предположительно позволяют продвигаться вперед, игнорируя то, что раздражает, Россия с тех пор рассматривается не как агрессор в отношении Украины, а как третья сторона, призванная способствовать переговорам между Киевом и вооруженными ею же самой военизированными формированиями. Так или иначе, Владимиру Путину удалось навязать свои взгляды".

"(...) Таким образом, у России появляется троянский конь внутри украинского государства, обреченного на распад. Париж и Берлин рассчитывают на сохранение территориального статус-кво и на то, что Киев слегка уступит, они видят на горизонте статус нейтралитета, который должен разрешить конфликт. Увы, именно этот статус нейтралитета Россия нарушила: захватив Крым, она развязала гибридную войну в Донбассе", - продолжает он.

"Что касается ожиданий по поводу превращения этой войны в "замороженный конфликт", то провал нескольких соглашений о прекращении огня и нынешняя ситуация показывают их тщетность. На самом деле, так называемые "замороженные" конфликты всегда лишь приостанавливаются и откладываются; они очень быстро начинаются снова. Вспомним недавнюю войну в Нагорном Карабахе, которую Москва использовала для того, чтобы взять под свой контроль Южный Кавказ", - считает Монгренье.

"(...) Завтра может настать очередь Украины. Пока Россия концентрирует войска, ее пропаганда упоминает об угрозе Сребреницы. Причиной военного вмешательства может стать защита жителей, многие из которых получили российские паспорта. Российское информационное агентство РИА Новости уже публикует план "денацификации" Украины", - говорится в статье.

"Такая стратегия напряженности является предметом для двух интерпретаций. Согласно первой теории, речь идет лишь о позерстве, направленном на выкручивание рук президенту Украины, который, несмотря на первоначальные надежды Владимира Путина, ничего не уступил", - рассуждает эксперт.

"(...) Согласно второй интерпретации, наращивание войск предвещает неизбежную операцию, но с различными целями. Как минимум, речь пойдет о провокации инцидентов, предлогов для развертывания "сил разведения" в Донбассе. Это еще один шаг к аннексии. Помимо данной цели, российские войска могут захватить Северо-Крымский канал, необходимый для снабжения полуострова водой и даже порт Мариуполь и украинское побережье Азовского моря", - предполагает Монгренье.

"(...) Добавим третью интерпретацию: передвижения войск окажутся всего лишь учениями, направленными на тестирование украинской армии, реакции европейских правительств и администрации Байдена, сфокусированных на Южно-Китайском море и провокациях Пекина в Тайваньском проливе. Выглядит обнадеживающе? Вовсе нет! Вопрос заключается в том, чтобы установить некую рутину и утомить страны Запада, до тех пор, пока Москва не сочтет, что настал благоприятный момент для перехода в наступление", - указывает он.

"Обоснованно или нет, французы и немцы создают впечатление, что они живут в отрицании действительности, продолжая думать, что русских можно "адаптировать". Вследствие этого трехсторонняя встреча 30 марта может стать опасным прецедентом. Они говорят с россиянами об Украине в ее отсутствие, прежде чем призвать к благоразумию обе стороны. Недостойно ставить того, кто является жертвой нападения, и агрессора на один уровень", - полагает автор.

"(...) В настоящее время сохранение политики умиротворения в отношении России уже никуда не годится. Ангела Меркель должна выбраться из ловушки "Северного потока-2", которая укрепляет руку Кремля и ослабляет Украину. Что же касается Эммануэля Макрона, то ему придется признать, что франко-российский "стратегический диалог" находится в состоянии смерти мозга. "Европа от Дублина до Владивостока" - это фантасмагория", - анализирует Монгренье.

"В конечном итоге, в отсутствие межсоюзнического консенсуса по поводу сближения между НАТО и Украиной, последней следует отдать предпочтение двустороннему договору о безопасности с Соединенными Штатами. Такая инициатива пойдет в направлении "ягеллонской Европы" от Балтики до Черного моря с Польшей в качестве геополитического центра. "Инициатива трех морей" уже является предзнаменованием", - отмечает эксперт.

"Такое геополитическое решение не является нереалистичным, но оно потребует времени; его может не хватить. При настоящем положении вещей будет достаточно евроатлантического механизма, способного путем устрашения удержать Россию от любого авантюризма, подвергающего опасности установление мира", - резюмирует Жан-Сильвестр Монгренье.