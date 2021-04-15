"Сколько еще из нас должны умереть?"

"Смерть молодой женщины, похищенной в качестве невесты, вызвала гнев среди многих жителей Киргизии. В столице Бишкеке они вышли на улицы", - сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Бишкек, Киргизия, один из перекрестков столицы: трое мужчин хватают Айзаду Канатбекову по пути на работу и тащат ее с пешеходного перехода в припаркованную рядом красную машину. Очевидцев достаточно: прохожая с зонтом, которая спокойно проходит мимо, пока Канатбекова на ее глазах отбивается от похитителей; водитель, которому пришлось остановиться - и камера наблюдения, зафиксировавшая все, в том числе номер красной машины. Два дня спустя, в прошлую среду, пастух нашел машину в поле за городом. Внутри было тело 27-летней Канатбековой и тело ее предполагаемого убийцы, который, вероятно, покончил с собой после преступления", - повествует журналист Франк Нингуйзен.

"Смерть молодой женщины вызвала гнев среди многих жителей центральноазиатской страны. Сотни из них вышли к зданию правительства в Бишкеке, многие с транспарантами. На плакатах они задавали один вопрос: "Сколько еще из нас должно умереть?". (...) "Позор, позор", - кричали в гневе некоторые протестующие в адрес бездействующей полиции. Президент Садыр Жапаров (...) пообещал наказать преступников. Был уволен начальник милиции Бишкека и еще несколько сотрудников, однако, по мнению многих жителей, это, вероятно, не решит проблему. Ведь она выходит далеко за рамки дела Айзады Канатбековой", - отмечает издание.

"Похищение невест и принудительные браки - это распространенное явление в стране. Часто жертва и преступник знают друг друга, и именно так было и в данном случае. В день похищения мужчина в телефонном разговоре с милицией утверждал, что пара встречается уже несколько месяцев, они якобы хотят пожениться, и что милиция не должна вмешиваться. Родственники женщины рассказали местным СМИ, что они неоднократно говорили мужчине, чтобы он, наконец, оставил Айзаду Канатбекову в покое".

"Новый президент осуждает практику принудительных браков и похищения невест, которую в Киргизии называют "ала качуу" ("хватай и беги"). По данным Организации Объединенных Наций, почти 15% киргизских женщин моложе 24 лет вышли замуж под давлением. Восемь лет назад руководство Киргизии ужесточило закон и теперь может наказать похитителя невесты сроком до 10 лет тюрьмы, в зависимости от возраста жертвы. Но это в теории. Правозащитники жалуются на то, что уголовное преследование осуществляется гораздо менее последовательно, чем это предусмотрено законом. Это в свою очередь усиливает страх многих женщин, которые в итоге вообще не сообщают о похищениях и принудительных браках", - говорится в статье.

"Несмотря на ужесточение наказаний, многие женщины в Киргизии не знают, какими правами они вообще обладают. Поэтому правозащитница Мария Середа разработала приложение, показывающее реалистичные ситуации похищения женщин в виде анимации, а также возможности выхода из них. Для Айзады Канатбековой такой возможности не оказалось", - пишет Süddeutsche.