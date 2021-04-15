"В тисках"

"Зачем российский президент Путин перебрасывает войска к украинской границе? Об этом украинские и западные политики гадают уже несколько дней. И почти ежедневно предупреждают Россию не пересекать свои границы", - пишет немецкое издание Die Zeit.

"Со всей страны вооруженные силы везут на границу танки, транспортеры, гаубицы и ракетные установки на грузовых вагонах. Войска движутся из Сибири и центральной части России, с Балтийского моря и из города Пскова, где расположена 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, которая воевала на украинском Донбассе уже в 2014 году. Эта мобилизация, растянувшаяся на десять часовых поясов, создает впечатление, будто Россия стоит на пороге большой войны", - отмечает журналист Михаэль Туманн, представляя 5 возможных сценариев действий России.

"Первый сценарий основан на политических расчетах. Российский президент хочет запугать правительство в Киеве, потому что оно противодействует пророссийским партиям и украинскому олигарху и другу Путина Виктору Медведчуку. Телеканалы Медведчука были закрыты, а его активы заморожены. (...) Однако, - отмечает издание, - для такой цели задействуется слишком много солдат".

"Второй сценарий предполагает, что Россия хочет заставить Украину снова поставлять воду в изнемогающий от жажды Крым. Правительство в Киеве прекратило водоснабжение Крыма через Северо-Крымский канал, а Россия требует, чтобы канал был вновь введен в эксплуатацию. Но развертывание войск под Воронежем, расположенным более чем в 1000 км, ради наступления с целью восстановления водоснабжения бессмысленно. Поэтому проблемы с водой вряд ли являются достаточным объяснением действий России", - рассуждает автор статьи.

"Третий сценарий предполагает, что Россия хочет оккупировать Донбасс. Большая часть Донбасса уже контролируется пророссийскими сепаратистами. (...) В пользу запланированной оккупации говорит размещение солдат как на севере под Воронежем, так и на юге в Крыму, - указывает издание. - Таким образом, российские войска могли бы взять в тиски украинский Донбасс с двух направлений и в конечном итоге завладеть регионом. Благодаря такому вторжению, Путин мог бы не только пробудить национальные чувства у себя на родине, но и пошатнуть независимую Украину в целом".

"Четвертый сценарий предусматривает возможное завоевание крупных украинских городов вблизи границы с Россией, например, Харькова. Воронеж находится в 300 километрах от Харькова. Такой удар поставил бы под угрозу жизнеспособность Украины как государства. Это была бы полноценная война, для которой России понадобилось бы значительно больше войск, ведь в отличие от Крыма в 2014 году, население которого по большей части является русскоязычным, в крупных украинских городах российских солдат точно никто не ждет".

"Пятый сценарий предполагает, что Россия хочет усилить психологическое давление на Запад. (...) Путин в очередной раз демонстрирует Европе и США, что при необходимости он может получить полную власть над эскалацией. Для такой демонстрации подходит и расположение войск в Крыму и под Воронежем, дающее возможность взять в тиски нужные территории".

"Растущая на Западе неуверенность по поводу намерений Путина также является частью этой операции. Во вторник Байден в телефонном разговоре предложил ему, "убийце", встретиться в ближайшее время на саммите; вероятно, и для того, чтобы также поговорить о восточной Украине. Получая такое признание, - заключает Die Zeit, - Путин уже достигает важной цели".