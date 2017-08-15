Россия превращает Никарагуа в свою "Кубу XXI века"

"В последние годы стратегическое проникновение Кремля в крупную сферу безопасности США было особенно заметным в Никарагуа, но Владимир Путин совершал также шаги в отношении Кубы и Венесуэлы, форсируются его контакты с Сальвадором", - пишет корреспондент ABC Эмили Х.Бласко.

Дуглас Фейра, научный сотрудник Center for Strategic and International Studies (CSIS, Вашингтон), описал "самые спорные аспекты российского присутствия в Никарагуа", как выражается автор.

1. В апреле юго-восточнее Манагуа заработала станция Chaika, которая официально считается наземной станцией ГЛОНАСС. Издание утверждает: "Объекты подчинены Роскосмосу, на них допускаются только сотрудники-россияне. Проект был осуществлен в условиях полной непрозрачности: информация о контракте с Роскосмосом не разглашалась, ни о стоимости и характеристиках установок, ни об их работе".

Фейра полагает, что станция заодно используется для шпионажа. Он отмечает: "Примечательная близость к посольству США и гипертрофированные размеры наводят на подозрения".

2. В прошлом году правительство Никарагуа разрешило въезд примерно 400 иностранным военнослужащим. "В основном речь шла о российских военных, официальная цель их присутствия - инструктаж по проведению гуманитарных и военных операций, а также участие в совместных учениях. В это количество включены и экипажи российских военных кораблей, заходящих в порты Никарагуа. Разрешения на стоянки этих кораблей тоже расширены", - говорится в статье.

Ортега дал понять, что присутствие российских военных - временное явление, а их численность меняется. Между тем "эксперты указывают, что есть главные силы, насчитывающие более 200 российских военных (за год в Никарагуа прибывают и оттуда уезжают около 500 военных), этот контингент с определенными временными интервалами подвергается ротации", говорится в статье.

3. Ортега рассчитывает, что строительство глубоководного порта в Никарагуа на побережье Карибского моря профинансируют Тайвань и другие страны, в том числе Россия. Фейра полагает, что существование такого порта отвечало бы стратегическим интересам России.

4. В 2016 году в Никарагуа прибыли 20 российских танков T-72БB, всего ожидается 50 танков. "Хотя была объявлена цена - 80 млн долларов, позднее правительство Никарагуа признало, что это подарок", - говорится в статье. По словам автора, неясно, за деньги или безвозмездно Москва поставила или собирается поставить другие вооружения. "В списке - четыре патрульных катера, два ракетных катера и неназванное число боевых и учебных самолетов; ранее Никарагуа получила 12 комплексов ПВО и два вертолета", - говорится в статье.

Эксперты предполагают: эти танки нужны Ортеге исключительно для самообороны на случай, если будут массовые протесты против его режима.

5. Центр подготовки кадров для борьбы с наркотрафиком.

"С 2007 года страна получила задекларированную российскую помощь на 151 млн долларов, по данным Центрального банка Никарагуа. За истекший период Москва присылала зерно, старые такси и автобусы, а также сотрудничала с этой страной в рамках различных конвенций. Недавно в Манагуа открылся Центр подготовки для борьбы с наркотрафиком", - говорится в статье.

Фейра утверждает: в Центре висит табличка, "указывающая, что здание принадлежит МВД России, а не просто построено при содействии российского правительства". "Эксперт утверждает, что в здании есть этажи, куда допускаются только сотрудники-россияне, это признак, что в нем осуществляется деятельность, выходящая за пределы заявленных рамок", - говорится в статье.