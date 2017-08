15 августа 2017 г. Лэчлэн Маркэй, Спенсер Экерман | The Daily Beast Пол Манафорт хотел заключить сделку на 850 млн долларов с союзником Путина и предполагаемым гангстером "В рамках сделки на 850 млн долларов с нью-йоркской недвижимостью Пол Манафорт был партнером союзника Владимира Путина и украинского финансиста, которого министерство юстиции США недавно назвало "членом организованной преступной группировки", - сообщают Лэчлэн Маркэй и Спенсер Экерман в The Daily Beast. - Об этом свидетельствует докладная записка Рика Гейтса, который был деловым партнером Манафорта и вместе с ним работал в предвыборном штабе Дональда Трампа. В ней Гейтс с энтузиазмом сообщает об окончательном согласовании финансирования, необходимого для покупки имеющего дурную славу нью-йоркского отеля Drake Hotel". "Два бывших федеральных прокурора сказали The Daily Beast, что эта сделка о покупке отеля, вероятно, будет в фокусе расследования связей между соратниками Трампа и Кремлем, которое ведет специальный прокурор Роберт Мюллер, - передают журналисты. - Некоторые чиновники Белого дома, побеседовавшие с The Daily Beast на условиях анонимности, также встревожены. Они предполагают, что Манафорт может сделать президента Трампа более уязвимым с юридической точки зрения из-за того, что десятки лет заключал сделки с иностранными правительствами и теневыми влиятельными лицами из Восточной Европы. Эти сделки, как подозревают упомянутые помощники из Белого дома, навели федеральных следователей на денежный след, который угрожает Белому дому Трампа еще более серьезными юридическими рисками". "В ответ на вопрос, кажутся ли сделки с участием Манафорта особенно удручающими ретроспективно, высокопоставленный чиновник из администрации ответил: "Вы имеете в виду вроде этой?" - и приложил ссылку на опубликованную в 2016 году историю о предполагаемых попытках Манафорта отмыть неправедно нажитое состояние украинского нефтегазового миллиардера с помощью нью-йоркской недвижимости - в том числе отеля Drake, - говорится в статье. - Министерство юстиции теперь добивается экстрадиции этого миллиардера, Дмитрия Фирташа, чтобы он мог предстать перед чикагским федеральным судом по выдвинутому против него в 2013 году обвинению в рэкете. Две недели назад, в ответ на подачу Фирташем документов с запросом о прекращении дела, исполняющий обязанности федерального прокурора в Чикаго назвал Фирташа и его заместителя "двумя членами преступной группировки" и людьми, "которых правоохранительные органы США разоблачили как двух сообщников российской организованной преступности в высших эшелонах власти". За несколько лет до выдвижения этого обвинения Фирташ был крупным инвестором украинской "Партии регионов" - прокремлевской политической группировки, которую консультировал Манафорт". "Об альянсе Фирташа и Манафорта, созданном для приобретения отеля Drake, сообщалось ранее. Но гораздо меньше внимания уделено участию в нем еще одной стороны - Олега Дерипаски, одного из богатейших людей в России и соратника Путина. В 2006 году, по данным Associated Press, Дерипаска подписал годовой контракт на 10 млн долларов на то, что Манафорт преподнес как политические и экономические усилия в США, "очень выгодные для правительства Путина", - говорится в статье. - Но Манафорт был не только политическим оперативником Дерипаски. Они также были деловыми партнерами". "Когда Пол в прошлом месяце познакомился с мистером Д, тот сказал Полу обеспечить другие элементы финансирования и затем вернуться к нему за последним куском инвестиций", - написал Гейтс двум давним деловым партнерам Дерипаски - Антону Вишневскому и Андрею Загорскому - 1 июля 2008 года". "По словам бывших прокуроров, деловые отношения между связанным с Кремлем олигархом, обвиняемым в участии в преступной группировке и руководителем штаба Дональда Трампа, - это именно та схема, которой уделяет время Мюллер", - передают авторы. "Любые финансовые сделки с Россией и Украиной могут рассматриваться в рамках нынешнего мандата [Мюллера], - сказала Барбара Маккуэйд, которая была федеральным прокурором Детройта до тех пор, как Трамп уволил ее в марте. - В связи с выданным ордером на обыск в доме Манафорта, где будут искать банковские и налоговые документы и тому подобное, кажется вероятным, что именно в таких вещах и заинтересован Мюллер". Источник: The Daily Beast