ФБР и МВБ предупреждали о растущей угрозе со стороны белых расистов несколько месяцев назад

ФБР и Министерство внутренней безопасности США в мае предупредили, что группировки сторонников превосходства белой расы уже осуществили больше нападений, чем какие-либо другие экстремистские организации в стране за последние 16 лет, и, скорее всего, устроят новые нападения в ближайший год. Об этом говорилось в разведывательном бюллетене, с которым ознакомилось издание Foreign Policy.

В докладе, датированном 10 мая, сообщалось, что, по мнению ФБР и МВБ, члены движения превосходства белой расы "скорее всего, продолжат представлять угрозу насилия со смертельным исходом в следующем году".

Белые расисты "несут ответственность за 49 убийств в ходе 26 нападений с 2000 по 2016 год", и "это больше, чем на счету любого другого экстремистского движения в стране", говорится в бюллетене.

"Цифры из этого документа, как представляется, совпадают с другими оценками. Независимая база данных, составленная фондом расследований Nation Institute, свидетельствует о том, что с 2008 по 2016 год сговоры и нападения крайне правых имели место почти в два раза чаще, чем инциденты с участием исламистов", - говорится в статье.