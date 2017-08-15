Санкции редко что-то меняют

Ракеты еще не пущены, а между Пхеньяном и Вашингтоном полным ходом идет другая война: экономическая. Однако в прошлом эмбарго редко приводили к ослаблению неугодных режимов - скорее наоборот, пишет Frankfurter Rundschau.

Воинственная риторика между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном уже привела к падению курса акций на биржах. "США и другие страны ужесточили санкции против Северной Кореи. Вашингтон задействует экономический рычаг и против России, Ирана и Венесуэлы. Успех подобных мер вызывает определенные сомнения", - замечает автор публикации Штефан Кауфманн.

"Экономические санкции за последние десятилетия становились все более популярным инструментом воздействия. С 1945 года США воспользовались им в 120 случаях. Но добились ли они своей цели? История знает лишь несколько историй успешного применения санкций", - говорится в статье. Американский экономист Гэри Хуфбауэр приводит статистику с 1914 по 2009 год. Эксперт насчитывает порядка 200 случаев применения международных санкций, среди них лишь 13 заставили режим пойти на смену курса.

"Так, в 1921 году Югославия под давлением отказалась от аннексии некоторых частей Албании. После Второй мировой войны США остановили помощь Нидерландам, предусмотренную планом Маршалла, вынудив их предоставить независимость Индонезии. В начале 1960-х, - перечисляет журналист, - в результате введенных американцами санкций было свергнуто правительство на Цейлоне, которое национализировало американские нефтяные компании. В 1970-е годы экономическое давление привело к тому, что Южная Корея и Тайвань отказались от планов по созданию ядерного оружия. Санкции в 1980-е годы способствовали падению режима апартеида в Южной Африке".

Как правило, продолжает автор публикации, санкции наносят удар не по тем, против кого они вводятся, а вредят в первую очередь беднейшим слоям населения. По данным американского социолога Джой Гордон, в 1990-е годы из-за санкций в Ираке умерло до 880 тыс. детей на протяжении пяти лет.

По мнению американского экономиста Кеннета Рогоффа, "от введения санкций нередко выигрывают состоятельные люди и те, у кого есть необходимые связи". "Аналогичный сценарий может повториться с Северной Кореей, где 40% населения недоедают, а 70% получают продовольственную помощь. Американские санкции против Северной Кореи существуют с момента корейской войны. Однако династия Кимов продолжает находиться у власти, а реализация ракетной программы идет полным ходом. Экономическое давление на Кубу, которое США оказывают свыше 50 лет, хотя и навредило стране, однако не привело к падению режима", - говорится в материале.

По мнению американского политолога Иэна Бреммера, "в случае с относительно изолированными странами, такими, как Северная Корея или Куба, санкции вряд ли могут привести к переменам", а у таких режимов, как сирийский, который борется за выживание, "всегда будут существовать проблемы посерьезнее эмбарго".

Для того чтобы снизить проблемы для населения, к которым могут привести санкции, США и ЕС вот уже несколько лет используют так называемые "умные санкции". "Это меры, которые затрагивают не экономику в целом, а отдельных представителей элиты страны", - поясняет автор. Но эффективность этих мер также крайне сомнительна: санкции США против сирийского режима были введены еще в 2004 году, до начала гражданской войны. Иностранный капитал семьи Асадов был заморожен - без особого эффекта.

Более действенными становятся санкции для небольших стран, зависящих от мирового рынка. "Нефтяное эмбарго стало одной из причин, по которым иранский режим пошел на уступки в споре вокруг иранской ядерной программы", - пишет автор статьи.

"Российской экономике западные санкции несильно навредили - в трехлетнюю рецессию страну толкнуло, прежде всего, обрушение цен на нефть. По прогнозам МВФ, в этом году рост экономики в России составит 1,4%". Штрафные меры, введенные США и ЕС против России, могли бы навредить президенту Путину и его окружению, однако они, констатирует издание, крепко сидят в седле.